GLOSA: I video se dá ohnout. TeleVARieté v Edenu zasadilo projektu těžkou ránu

Video má díky špičkové technologii rozhodčím na hřišti pomáhat opravovat nejkřiklavější přehmaty. Ale že by rušilo jejich správné verdikty!? Během derby Slavie se Spartou přesně k takové bizarní situaci došlo. Důvěryhodnost projektu VAR i celé fotbalové ligy dostala tvrdý direkt.

Když už i konzervativní fotbal k videu konečně sáhl, není cesta zpět. Jde teď o jeho zdokonalení a technologické vylepšení.

Jasný a pragmatický argument dostal v Edenu povážlivou trhlinu. Ukazuje se, že i s nasnímanými záběry lze naložit jakkoliv.

Rozhodčí Hrubeš správně nařídil po zákroku sparťanského brankáře Nity na Hušbauera penaltu. Na podnět videorozhodčího Fraňka ji ovšem šel přezkoumat. A odvolal ji. Hrubeš vysvětlil, že nejvýmluvnější záběr na plochu nedostal a poprvé ho viděl až po zápase. Franěk ujistil, že potřebný záběr přišel pozdě. Výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay se však ohradil a zdůraznil, že VAR měl včas k dispozici všechny záběry ze všech kamer, kterých bylo na derby nasazeno hned čtrnáct.

Je to křivda, říkají slávisté po derby. Vadí jim, jak rozhodovalo video

Pochybnosti zároveň provázejí i další víkendový duel Plzně s Baníkem.

Malér, který následné komentáře, prohlášení a stanoviska nezahladí. Důvěryhodnost českého fotbalu byla znovu zpochybněna. Fanoušci nabyli dojmu, že i u videa se dají věci zamést pod koberec, že i projekt VAR lze podle potřeby ohnout. A rozjely se spekulace, kdo za vším stojí...

Šílené zákroky z obou stran. Derby bylo za hranou, přiznal trenér Sparty Zdeněk Ščasný

Bude stát spoustu peněz, aby mělo video pod dohledem všechny ligové zápasy. Kdo teď projekt zaplatí, když se VAR v nejostřeji sledovaném duelu změnil v TeleVARieté?

Nebylo by snad opravdu lepší investovat třeba do výstavby tréninkových center než do projektu, který stejně dál plodí chyby, když je třeba?

Těžká rána pro systém VAR, který není všespasitelný, měl by však zamezit největším přehmatům. Nikoliv změnit ligu ve videohrátky.