BRATISLAVSKÝ GLOSÁŘ: Konec legrácek, teď už půjde do tuhého

Zatím to bylo fajn a pěkně se dívalo, jak český hokejový válec po Italech přejel i Rakušany, jenže ruku na srdce, to přece musel. Teď už končí legrace, v Bratislavě začne jít do tuhého. A to hned úterním soubojem se Švýcary, který bude určující pro to, jestli národní tým zůstane na čtvrtfinále v Bratislavě, nebo se bude muset přestěhovat do Košic. Hráči sami cítí pohodlí, která jim dává výhra a připouští, jak silnou motivací pro ně je možnost setrvat na místě, kde už jsou od 7. května.