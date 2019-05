NAD(H)LEDEM: Říhu nechápu. Takhle zamést s budoucností našeho hokeje? diví se Bednář

Po zápase s Němci musí všichni naši fanoušci a asi i hráči cítit obrovskou úlevu, jelikož si musíme přiznat, že bitva o semifinále mistrovství světa mohla dopadnout úplně obráceně. Na to už se ale nikdo ptát nebude, povinnost jsme splnili. Pro fanoušky to ale bylo infarktové...

Přišlo mi, že očekávání povinného postupu do semifinále nám svazovalo ruce. Po padesát minut jsme totiž nebyli lepším týmem. Němci měli lepší pohyb, a dokonce i víc vyložených šancí. Obrovské problémy nám dělala soupeřova obrana středního pásma v pěti lidech, jezdili jsme do plných a oni těžili z protiútoků. Jejich taktika nám vůbec neseděla a měli jsme velké štěstí, že Němci nevyužili své tutovky. A že jich bylo požehnaně...

Kluci se ale se složitou situací poprali. Musím vyzdvihnout Vorase, Honzu Kováře, který na turnaji hraje ve velké formě. A taky Patrika Bartošáka. Jasně, je podepsanej pod gólem Němců, ale pojďme se podívat na první dvě třetiny - vyčapal mraky šancí, mužstvo mnohokrát podržel; tak jako po celý turnaj. Je jednou z našich opor a zaplaťpánbůh, že ho máme.

Nepředváděli jsme dneska hokej, který umíme. Ještě, že jsme si s tím v konci poradili, oddechl si Jan Kovář

Ondra Palát se trochu šťastným gólem na 4:1 dočkal první trefy na mistrovství. Zaregistroval jsem, jak mnozí řešili, že je stále bez gólu, ale proboha lidi, neposuzujte ho tímto měřítkem.

Všimněte si, jaký styl hokeje hraje. Je to defenzivní útočník, který nevynechá jediný souboj, a právě za černou práci je extrémně ceněný a uznávaný v NHL. Není to střelec a nebylo by fér po něm chtít spoustu gólů. To je ale problém českého národa, který když vidí kluka z NHL, tak čeká, že hned bude sázet góly a vyhraje tabulku střelců mistrovství světa. Přitom Ondra má v mužstvu úplně jinou funkci. Což bohužel u nás vůbec nerozlišujeme.

Musím se ještě na pár slov zastavit u Kuby Vrány, který sledoval čtvrtfinále jen z tribuny. Nevím, co se tam stalo, jestli rozhodoval i rozhovor Marka Sýkory, který ho zkritizoval. Respektuju rozhodnutí trenérů, že čtvrtfinále nehrál. Podle konečného výsledku si můžou říct, že udělali dobrý krok, ale ve finále to podle průběhu zápasu mohlo dopadnout úplně jinak a už by byli na pranýři.

Kluci to zvládli bravurně, celý zápas jsme byli lepší, říká brankář Patrik Bartošák

Já bych takového hráče na tribunu rozhodně neposlal a nechal bych si ho minimálně jako třináctého útočníka. Nechci nikoho kritizovat, ale jsem přesvědčený, že by Kuba Vrána udělal podstatně víc práce než Hynek Zohorna, což není nic proti němu. Kuba Vrána ale dal ve skupině čtyři góly a fakt nechápu důvod, proč ho trenéři teď dali na bidlo.

Přijde mi to prostě jako luxus. Ve třiadvaceti letech by měl být budoucností našeho hokeje. V Bratislavě odehrál docela dobré zápasy, dal čtyři góly. A že se jeví, jak se jeví, prská tam a je kolikrát sebevědomý až příliš? To samozřejmě pravda je, s tím souhlasím. Ale aby kvůli tomu dali kluka na bidlo? Něco se tam muselo stát, jinak si nedovedu představit důvod, proč je odsunutý z týmu.

Kuba bude v létě podepisovat obrovskou smlouvu v NHL a kdo ho po letošní zkušenosti donutí přijet na další mistrovství, když u reprezentace bude stejný trenér a vedení, kteří s ním takhle zametou?! Nevím, co udělal, jeho výkony ale rozhodně nebyly takové, aby byl až tím posledním útočníkem. Od více lidí jsem slyšel, že vůbec neměl být v nominaci pro mistrovství světa. Nevím, co je na tom pravdy, ale fakt mi to potvrdilo hned několik zdrojů.

V semifinále máme Kanadu a proti ní to bude úplně jiný hokej. Nebudou tak zarputile bránit, čekám hru ve vysokém tempu. Jsem ale optimistický a věřím, že Kanadu uděláme a budeme ve finále. Nemůžeme se ale dopouštět chyb v obraně jako proti Němcům, protože Kanaďané by je na rozdíl od nich trestali.