Hašek o vystřídání Říhy Pešánem: Miloš by se neměl cítit ukřivděný! Ale komunikace vázla

„U nás nebývá zvykem hlásit tak zásadní změnu s ročním předstihem, svaz se ale takhle rozhodl a asi k tomu měl důvody. Je třeba to respektovat," řekl Sport.cz Hašek, jenž za českou resp. československou reprezentaci odchytal 135 zápasů.

Šedesátiletý Říha se o svém konci u národního týmu dozvěděl před dvěma týdny z tiskové konference šéfa svazu Tomáše Krále a Filipa Pešána, jenž bude od nadcházející sezony svazovým šéftrenérem.

O plánech tuzemské hokejové generality nahradit ho od ročníku 2020/21 neměl žádné potuchy. „Bylo to pro mě obrovské překvapení, které přišlo zničehonic. Jsem z toho špatný. Za to, co jsme do toho dali, jsme dostali od českého hokeje takovýhle pohlavek. Akorát mi teď připadá, že jsem jim zbyl. Mám smlouvu ještě na rok, ale to nic neřeší, mohli se případně se mnou domluvit," uvedl Říha pro LN.

„Miloš má prostě smlouvu na dva roky a na svazu chtějí, aby během nich odvedl svou práci. Nevidím nic špatného na tom, že už má svaz vytipované jiné jméno," nediví se Hašek Královu rozhodnutí hledat nového lodivoda reprezentační střídačky už rok dopředu.

Šéftrenér Českého hokeje Filip Pešán by měl za rok by měl nahradit u české hokejové reprezentace kouče Miloše Říhu staršího.

Michal Krumphanzl, ČTK

Jediný zádrhel spatřuje v komunikaci s Říhou. „Nejspíš trochu vázla. Miloš o jmenování svého nástupce nevěděl a někdo mu to měl říct. Na druhou stranu je potřeba říct, že podepsal smlouvu na dva roky a na tom se nic nemění. Neměl by se cítit ukřivděný," soudí olympijský šampion z Nagana a majitel čtyř cenných kovů ze světových šampionátů.

Miloš Říha na střídačce české hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Říha tak dvouletý cyklus zakončí příští rok na MS ve Švýcarsku, kde se Češi budou opět pokoušet ukončit medailový půst z velkých akcí, který trvá už od roku 2012. „Myslím, že pro Miloše teď bude o to větší motivace, aby při své rozlučce udělal všechno pro to, aby mužstvo na mistrovství světa ve Švýcarsku uspělo," zakončuje Dominátor.