ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Bůh s tebou, Sparto! On taky může pomoci Radovi za to, jak s ním na Letné naložili

Říká se tomu přesycenost. Sotva odezněly dozvuky české barážové taškařice, přinesly peníze za televizní práva na obrazovky ME „21“, MS žen, Mistrovství Jižní Ameriky či Africký pohár národů. A tak jsme si mohli ověřit, že to ve fotbale celosvětově funguje v různých souvislostech podobně. Messi vidí křivdu vůči jeho Argentině a z Brazílie volá: „Korupce a sudí nedovolí fanouškům užívat si fotbal, ničí ho!“ Ve finále MS žen se USA dostaly do vedení s Nizozemskem na 1:0 z penalty, když nedovolený zákrok viděl až VAR. V Egyptě v zápase Ghana-Tunisko VAR nebyl, a tak rozhodčí neuznal regulérní gól Ghany s tím, že útočící hráč prý hrál rukou, leč míč toho chudáka trefil do brady.

A tak než jsme se nadáli, termínová listina první ligy stanovila začátek tak, že trenér Straka říká: „Potřebovali bychom ještě tři neděle na přípravu, tohle bylo brutálně krátké.“ Trenér Hašek přizvukuje: „Byl to největší kalup, jaký pamatuju. Měsíc je pro mě minimální doba k tomu, abychom mohli mluvit o přípravě.“ Na FTVS učili teorii tréninku a sportovní formy, kde jako rozhodující byl označován princip poměru zátěže a odpočinku, a to v jednotlivých cvičeních, trénincích, cyklech, ba i z pohledu celého roku.

Trenéři jsou však ti, co do tvorby termínové listiny mohou mluvit nejméně. Není to nic nového. Protože po pohárovém utkání Dunajská Streda–Slovan Bratislava se novináři ptali trenéra Slovanu Dušana Galise, proč se zápas musel hrát v listopadu, když je na jaře tolik jiných možností. Odpověděl, že to je záležitost funkcionářů. Pak se vrhli i na mě a já díky odpovědi byl povolán jedinkrát v životě na disciplinární komisi. Řekl jsem: „Karel Havlíček Borovský pravil, že nechceš-li si hubu spálit, musíš mlčet, nebo chválit.“ Tak já říkám: „Termínovka je výborná, ale vymyslel ji vůl.“ Musel jsem pak vysvětlovat, že to bylo řečeno pro dobro slovenského fotbalu, a tak mi dali pokarhanie, česky napomenutí.

Trenér Sparty Praha Václav Jílek během utkání se Slováckem.

No a my se teď budeme těšit, že si naši hráči dostatečně po jarní sezoně odpočinuli, dostatečně potrénovali a dobře načasovali formu, a hlavně se dobře rozehráli před zápasy evropských soutěží.

V naší lize nevíme, co nás čeká. Neb v jeden den jsem četl, že příprava je pro letenské hráče hodně náročná, protože se za pochodu učí s trenérem Jílkem úplně jiný způsob hry, musí si osvojit nové principy a zákonitosti. Trenér Jílek odešel do Sparty z Olomouce, o které, když obrátíme list, čteme, že trenér Látal učí Sigmu nový styl. Asi proto, že prý fyzické testy ukázaly, že hráčům chyběla objemová zátěž, na které nový realizační tým řádně zapracoval.

Než to začne, jsou to jen spekulace novinářů a fotbalových odborníků. Pravda se ukáže na hřišti, je běžně používaná odpověď. Jaká pravda se tedy ukázala příznivcům i realizačnímu týmu Sparty? Otřesná či smutná a je to vůbec pravda? A tak je tu opět týden na spekulace, zda to tým semkne nebo ještě více znervózní. Objektivně nutno říci, že velkou roli hraje počet zraněných hráčů, takže bůh s tebou, Sparto! On totiž taky může pomoci trenérovi příštího soupeře Radovi za to, jak s ním na Letné naložili.