Splnil se mi sen! A už nebudu tak vykulený, jásá Francouz nad NHL

Během jeho prvního roku v zámoří si ho chtělo Colorado vyzkoušet, jak zvládne přechod na užší kluziště a přivykne jinému stylu hokeje. Český brankář Pavel Francouz strávil většinu sezony na farmě v AHL, v NHL nastoupil jen ke dvěma zápasům. V nadcházejícím ročníku by ale měl v nejlepší hokejové soutěži světa dostat mnohem větší prostor. Avalanche totiž nechali odejít Semjona Varlamova do Islanders a podle všeho mezi tyčemi vsadí na Němce Philippa Grubauera a devětadvacetiletého plzeňského odchovance.

Musel jste být nadšený, když jste se dozvěděl, že s vámi počítají jako s jedním ze dvou gólmanů, že?

Samozřejmě mě to potěšilo maximálně. Je to pro mě splněný sen. Sice jsem měl nějaké náznaky, jak by se brankářská situace měla řešit, ale bral jsem to tak, že v NHL je trh tak nepředvídatelný, že jsem s ničím moc nepočítal. A popravdě ani teď s ničím raději nepočítám.

Proč?

Protože vím, že nedostanu nic zadarmo. Teď bude hlavně záležet na mě, abych tu šanci využil.

Pavel Francouz by měl v nadcházející sezoně NHL dostat v Coloradu větší prostor na ledě.

Profimedia.cz

Generální manažer Colorada Joe Sakic, který jako hráč vyhrál s Avs dva Stanley Cupy a je tak klubou legendou, už veřejné prohlásil, že dostanete větší šanci...

Z rozhovorů s ním mám vždycky skvělý pocit. Je to největší osobnost celé organizace. Když jsem chytal na farmě, chodil se na nás dívat, pozdravit nás. Je to jedna z největších legend celé NHL, v Coloradu obzvlášť. Když se někde objeví, tak z něj mají všichni respekt. On se ale chová úplně normálně, přijde za vámi a baví se přátelsky bez nějakého povýšení. To z něj dělá ještě větší hvězdu.

O to víc těší jeho slova, že ve vás věří?

Je to velká čest, na druhou stranu ale i závazek. Snažím se co nejlépe se připravit, abych ho nezklamal a důvěru splatil dobrými výkony.

Pavel Francouz v sezoně 2018/19 NHL AHL Zápasy 2 49 Úspěšnost zákroků (v %) 94,3 91,8 Obdržené góly/zápas 1,97 2,68 Čistá konta 0 3

Minulou sezonu na farmě v Coloradu Eagles se vám to podařilo celkem slušně...

Chtěli mě vidět pravidelně chytat na užším kluzišti, jak budu zvládat tenhle jiný typ hokeje. Dali mi na to rok, abych se adaptoval a zároveň ukázal, že tam jsem schopný chytat. Čekali, co to se mnou a týmem udělá a pak si vytvořili závěry.

Nová roční jednocestná smlouva na 950 tisíc dolarů svědčí o tom, že jste šéfy přesvědčil.

Věřím, že ano. Oni přihlížejí i k tomu, jak se hráč chová mimo led, jaký jste spoluhráč, jak vystupujete v tréninku. Já se samozřejmě snažil chytat co nejlépe a chovat se co nejlépe a jít mladším hráčům příkladem, protože jsem na farmě byl asi třetí nejstarší hráč v týmu.

Cítíte, že nyní už jste na NHL lépe připraven než před rokem?

Hlavně jsem získal poznatky, jak to tam chodí. Také jsem si pořádně zvykl na užší hřiště. A hlavně tam nepůjdu tak vykulený jako loni, kdy jsem vůbec nevěděl, co mám čekat.

Jak vycházíte s o dva roky mladším Grubauerem, s nímž byste měl vytvořit gólmanský tandem?

Je v pohodě. Je trochu znát, že jsme oba Evropané, zvláště Německo a Česko k sobě mají blízko. Bavili jsme spolu úplně normálně od začátku a věřím, že spolu vytvoříme dobrou brankářskou dvojici a budeme spolu vycházet. Grubauer ale není úplně typickým produktem německého hokeje. Spíš toho severoamerického, protože do zámoří odešel už v hodně mladém věku a postupně si prošel přes OHL, ECHL, AHL až do NHL.

Pavel Francouz během loňských zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

ČOV/Jan Malý

V minulé sezoně se s Varlamovem v brance pravidelně rotovali. Čekáte tedy, že se s ním budete také střídat a dostanete se do zápasů často?

Uvidíme, jak to bude v reálu vypadat. Grubauer měl velmi dobrý závěr sezony, čímž přesvědčil Colorado, že může být jedničkou. S tím půjdeme do sezony, že on bude chytat a já mu budu krýt záda. Ale na druhou stranu v NHL se hraje 82 zápasů ve velkém tempu. To je tak náročné, že jeden gólman celou sezonu neodchytá. Počítám s tím, že se do branky dostanu méně než on, ale budu upřímně šťastný za každý zápas, který odchytám.

Změnil jste se v zámoří jako gólman?

Trochu ano. Musel jsem svůj styl přizpůsobit, abych zapadl a mohl konkurovat ostatním. To je přirozené.

Agent Robert Spálenka o Pavlu Francouzovi: Pavel podepsal v Coloradu roční jednocestný kontrakt, se kterým jsme velmi spokojeni. Podařilo se výrazně vylepšit podmínky smlouvy, především však dostal od klubu ujištění o pravidelných šancích dokázat svoji kvalitu v NHL. O prodloužení si řekl svojí pracovitostí a přístupem. Představitelé klubu byli nadšeni, jak k prvnímu roku v organizaci Colorada přistoupil. Ve svém věku ukázal neskutečný zápal, zaujetí i pokoru. Několik šancí v NHL využil a přesvědčil, že si zaslouží další příležitosti. O Pavla byl zájem z vícero týmů. Obrovský kredit má nadále v KHL, kde situaci sondovaly největší kluby, ve hře byly také další celky ze zámoří. Sám Pavel je však nadšený z lidí v organizaci Colorada, skvěle si rozumí také s trenérem brankářů. Jeho prioritou bylo pokračovat právě v dresu Lavin a já mám obrovskou radost, že toto jeho přání se nám podařilo splnit.

V čem hlavně jste se musel přizpůsobit?

Chytám víc z branky, snažím se být aktivnější, více bruslím v bráně a vykrývám úhly. Také jsem musel změnit vyjíždění za branku, kde jsem prostorově více omezený pro hru holí. Největší změna je ale v tom, že v zámoří hráči opravdu hodně chodí před branku a snaží se clonit a tečovat.

A chodí na vás víc střel než v KHL, kde se akce často hodně překombinovávají...

Je pravda, že jsem hodně v permanenci, děje se toho kolem mě fakt hodně. Je to takové akčnější a zábavnější, ale jen do té doby, dokud mi to tam nepadá. Pak se hrají zápasy, které skončí 7:6, a z nich žádný brankář radost nemá.

V únoru jste se proti San Antoniu Rampage dokonce pustil do šarvátky, když jste srazil k ledu finského brankáře soupeře Villeho Hussa, jenž strkal do vašeho spoluhráče. Takže kdyby k něčemu podobnému došlo i v NHL, jste připravený?

To, co se stalo na farmě, by se v NHL asi nestalo, protože bitky z ní spíše mizí a přesunuly se právě do AHL. Tam to bylo občas hodně zajímavé. Pro mě to byla dobrá zkušenost. Já hlavně pořádně ani nevěděl, jak se zachovat. Měl jsem štěstí, že ten gólman byl také Evropan a neskončilo to žádnou velkou šarvátkou ale spíše úsměvným okamžikem.

V KHL i AHL jste se nacestoval hodně, teď vás čeká ještě více zápasů, ale vám jako amatérskému pilotovi časté létání asi nevadí, že?

Hlavně létání v NHL je na takové úrovni, že ani nepostřehnete, že jste v letadle. Servis a vše kolem je na tak vysoké úrovni, že je radost cestovat. Na farmě jsme létali na zápasy běžně nízkonákladovou linkou s běžnými cestujícími. Takže tohle bude jedna radost.

Kdy se máte v Coloradu hlásit?

Do konce srpna mám individuální přípravu. Jsem v kontaktu s kondičními trenéry z Colorada, kteří mi každý týden dávají tréninkový plán, co mám dělat. Od konce července budu chodit na led s Plzní, takže bych měl mít natrénováno dost, abych do Colorada přijel v plné síle. Kemp nám začíná kolem 10. září.

Pavel Francouz s manželkou Karolínou.

Vlastimil Vacek, Právo

A čeká vás v zámoří i stěhování do jiného bytu?

Dosud jsem bydlel na předměstí, kde hráli Eagles. Teď budu hledat jiné bydlení, protože bych se chtěl přesunout rovnou do centra Denveru. Já i moje manželka jsme zvyklí na tenhle způsob života. Sbalíme pár kufrů a dokážeme se rychle přesunout. Dokonce se na to i těšíme. Nové zabydlování je taková naše rutina.