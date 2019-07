ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jak se mohla vojenská pyrotechnika proměnit v zábavnou, vědí nejlépe obchodníci s lidskou blbostí

Kam jsme došli, kdo to ví, kdo nám na to odpoví? Před padesáti lety jsem řekl, že lidstvo spěje do jeskyň a na stromy. Minulá generace se zbavila totality, aby se současná mladá generace mohla narodit do demokracie. Jenže se jaksi pozapomnělo přesně vymezit mantinely mezi demokracií a anarchií. Tím pádem pro kriminální živly ukryté v davu pod pláštíkem fanoušků, pro které je fotbal jen prostředkem k vybíjení pudů, které jsou v člověku od pravěku.

Chybí jim totiž války. Kdyby zažili jako rodiče a prarodiče mé generace dvě světové války a zažili bombardování v Plzni, Pardubicích, Praze či museli na nucené práci v Německu, tak by netoužili ani po petardách na Silvestra. Jak se mohla vojenská pyrotechnika proměnit v zábavnou, vědí nejlépe obchodníci s lidskou blbostí.

V Americe byla válka Severu proti Jihu, na Slavii sever a jih jedno jest. Polovojenské jednotky se přemístili jen z jednoho konce stadionu na druhý. Slavia iniciativně vymyslela nový návštěvní řád. To bude však málo, protože si s tím neví rady ani stát. A to nejen náš.

To se může vyřešit, až se zapojí přímí aktéři. Až zase nějaká horda zaneřádí hřiště dýmovnicemi, tak hráči místo děkovaček odejdou ze hřiště s tím, že v takovém prostředí si zdraví dýcháním jedů do otevřených plic ničit nebudou. Ani k tomu nebudou muset rozhodčí dávat pokyn. A žádné návraty na hřiště. Prostě: jde se domů! Hned se však ozve policie: Prosím vás, to nedělejte! Dovedete si představit, co se bude dít po nedohraném zápase ve městě? Kdo to zvládne? My máme podstavy a nábor se nedaří.

Je řešením hrát bez diváků?

Tak je tu další možnost. Samozřejmě hrát bez diváků, což odnese převážná většina normálních a relativně slušných. Je tu však možnost odpočtu bodů v tabulce. Námitka bude, že může dojít k záměrné provokaci a tím následně k nespravedlnosti. Jenže spravedlivá tabulka díky rozhodčím a jejich režisérům stejně neexistuje. Stejně jako neexistuje sláva vítězům, čest poraženým, a tedy úcta k soupeři. To by se totiž neřvalo ‚smrt Spartě!', ‚Jude Slavie' a ‚pražské kurvy'.

V Jablonci je trenér Rada na mrtvici, protože je tam málo lidí, a i jednotlivé hlasy je dobře slyšet. Přijde mu to divné, protože si říká, co by řvali, až by se nedařilo, a ne že je to v zápase, který skončí 6:0 pro Jablonec. Jenže to už by tam asi nebyl. Tak se těšme, co nám večer předvedou Řekové v zápase proti Plzni.

Na ty kriminální živly stejně jednou dojde. Žel to odnesou i ti slušní. Bůh si totiž s lidstvem neví rady, do pekla se mu všichni nevejdou, tak lidstvu udělá peklo na zemi pomocí globálního oteplování.