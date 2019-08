ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Pokud po Jablonci vypadnou další naše celky, rozvíří se debata o termínové listině, rozehranosti a odpočinku

Těžko ovšem může spoléhat na psychickou kondici a psychickou odolnost. Ta s přibývající únavou klesá a výsledkem pak je, že s Trabzonsporem dostane kontaktní gól v 84. minutě a vyrovnávací dokonce v devětaosmdesáté. Bídnou soustředěnost na hru ukázala v Mladé Boleslavi při prohře 3:4. V zápase se jí podařilo třikrát vyrovnat. Od vyrovnání na 1:1 do další obdržené branky uplynulo devět minut. Od vyrovnání na 2:2 do dalšího inkasovaného gólu jedna minuta a od posledního vyrovnávacího do gólu pro domácí vítězného minut osm.

Plzeň v Bruselu prohrála 0:1. Nedala venku gól, z čehož plyne, že pokud Antverpy v Plzni gól dají, musí domácí vstřelit na postup góly tři. Toť úkol na hranici možností a schopností. A tak trenér Vrba pro utkání se Slováckem udělal sedm změn v sestavě, aby síly pošetřil a vyhnul se případnému zranění. Tak se tolik nedivme prohře 0:2. Nesourodost týmu, který hraje v daném složení poprvé, musí být znát. Otázkou je, jak je spokojen s individuálními výkony, a to nebyl. Tím pak klesne i optimismus, jak máme kvalitou zdvojené posty.

Trenér Plzně Pavel Vrba.

Kateřina Šulová, ČTK

Zdálo by se, že nejvíce se vstupem do třetího předkola může být spokojená Mladá Boleslav. Výsledek 0:0 je však zrádný, protože nedala v Bukurešti gól. Když ho soupeř Mladé Boleslavi dá, stačí mu k postupu remíza. Obavy z obtížnosti postupu nesdílí ti, co věří v genialitu trenéra Webera. Protože poslat na hřiště ve druhé minutě nastavení Budínského, aby o dvě minuty později dal Spartě rozhodující gól, je hodno zapsání do vědecké stati o intuici.

Rozruch způsobily výroky předsedy fotbalové asociace pana Malíka na téma vztahu mezi kluby a rozhodčími. Je úplně jedno, zda to vypustil účelově, nebo z nevědomosti, co to způsobí. V každém případě to byla pastva pro média a pobavení pro celý fotbalový národ, pokud ví, o co jde. Dokázal to vygradovat v potěšení z ankety, která prokázala, že se nic takového neděje. Milan Kundera ve Směšných láskách napsal. že život je jedno velké divadlo a že jsou jen dobří a špatní herci, že jsou autoři života a figury života, že jedni žijí a druzí jsou takzvaně žiti. To divadlo totiž existuje i při mezistátních zápasech, a dokonce i na mistrovství světa.

Ilustrační snímek.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud po Jablonci vypadnou ve třetím předkole Evropské ligy další naše celky, rozvíří to znovu debatu o termínové listině, o rozehranosti, odpočinku, přípravě na sezonu. Ještě než Slavia vstoupí na evropské kolbiště, tu jsou slova trenéra Trpišovského: „Příprava byla naprosto neadekvátní tomu, co sportovci potřebují, zvlášť po takové sezoně."