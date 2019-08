GLOSA: Slavia si hraje svou vlastní ligu, Sparta se VAŘí v depresi

Další víkend, který Letenským neúprosně potvrdil, jak rychle se jim rival z Edenu vzdaluje. Fotbalové Slavii je hej. Na dosah má postup do Ligy mistrů, a tak šetřila klíčové hráče a do domácí soutěže klidně nasadila druhý sled, který v derby smázl Bohemians a udržel jisté vedení v tabulce. Sparta? Venku znovu prohrála, tentokrát v Liberci. Zabředla do ještě větší deprese a na sedmé příčce figuruje mimo skupinu o titul.