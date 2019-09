ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Vzpomínka na Vlastíka Marečka. Fotbal byl jeho život, neuměl vypnout

V pondělí tomu bylo již dvanáct let od smrti Vlastíka Marečka, který, když jsem byl v Liberci, byl mi soupeřem coby trenér Zlína. Když jsem převzal českou reprezentaci do 21 let, stal se mým asistentem. V té době byl trenérem Teplic. Fotbal byl jeho život. V době mezi začátkem a koncem sezony mistrovských zápasů říkával: ‚Už aby to začalo'. Když v ligovém zápase na domácím hřišti remizoval, byl nešťastný, že si to diváci nezaslouží. Když prohrál v Liberci výraznějším rozdílem, lkal mi po zápase do náruče slovy: ‚Taková ostuda, taková ostuda. Všichni to viděli'. Ono to totiž bylo v televizi.