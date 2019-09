ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Spartě už nepočítejte ztrátu na titul, ale na poháry!

Kámen úrazu spočívá v počtu obdržených branek, poněvadž víc jich dostala jen čtyři mužstva. O gól více Bohemians a České Budějovice, o dva góly Příbram a Opava. Naopak gólů dala Sparta jen o čtyři méně než Slavia a v počtu vstřelených branek je pátá. Takže to je bilance na klasické umístění ve středu tabulky.

Defenzivní činnost mužstva z hlediska koncepce, organizace hry a kádrového obsazení jednotlivých postů by měla být do značné míry vyřešena v přípravném období do zahájení ligového ročníku. Ve středu obrany by měla být osobnost, která i v době držení míče myslí obranně na to, co bude, až míč ztratíme a zapojení hráčů do útočné akce dokáže usměrnit, aby pak na to bránění nebyl sám. Hledání stoperské dvojice z různých důvodů trvalo po celé odehrané údobí. Jistě velkou roli hraje individuální schopnost bránění. Je-li mizerná, o to víc si mužstvo musí pomoci bráněním kolektivním. Zápas se Slavií skončil 0:3, což je rozdíl třídy. Mezi výkonnostní úrovní hráčů Sparty a Slavie však rozdíl třídy není.

Každý zápas ovlivní průběh hry, kde velkou roli hraje první vstřelená branka. Frýdek svůj penaltový zákrok nazval dětinskou chybou. To, že se přiřítí bránící hráč do souboje pozdě a místo balonu trefí chlapa ve vlastním pokutovém území, je na úrovni těch, co chtějí hrát v Evropě, vidět opravdu málo. Faulovaný Souček se navíc dal při rozumném bránění zdvojit.

Gól na 0:2 od zadnice Sáčka do vlastní branky patří do sbírky kuriozit. On při jeho poloze se musel divit, co ho to do zadku praštilo. Za dalších jedenáct minut svitla domácím naděje při vyloučení Hušbauera, přesilovka však trvala jen čtvrthodinu. V předzápasové upoutávce bylo uvedeno deset zraněných absentujících sparťanů. Je přemílanou otázkou, jak by to vypadalo, kdyby hrál Krejčí, Kadlec, Dočkal...

Toho zmínil dle sdělovacích prostředků trenér Teplic Hejkal po zápase v Uherském Hradišti slovy: „Běžte se zeptat Bořka Dočkala, kdyby měl hrát na suchém hřišti, to by radši skončil s fotbalem." To je velká nadsázka a zároveň velká reklama na zápas Teplice - Bohemians v příštím kole. Po výrocích trenérů Haška a Hejkala bude nakropeno. A bude to jízda! Tak si to nenechte ujít.