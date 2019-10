Česká atletika jde trochu do kopru, zaznělo v Dauhá. Jak se odrazit z výsledkového dna?

Pro srovnání, předloni v Londýně se to povedlo osmi atletům, v roce 2015 v Pekingu pěti, v roce 2013 v Moskvě dokonce deseti. Novému šéftrenérovi Janu Netscherovi není co závidět, reprezentaci přebírá v podobné situaci jako před deseti lety Tomáš Dvořák.

Tehdy měli čeští atleti za sebou rovněž výsledkově nevydařený šampionát v Berlíně, přes medailově vyvedené roky ale skončila Dvořákova éra ještě horším výsledkem, než začala.

Šéftrenér českých atletů Jan Netscher v Dauhá.

Ivana Roháčková

Na vině v Dauhá přitom nebyly nečekané výpadky, šampionát odrážel obraz celé sezony. Při jejím vrcholu se pak v řadě disciplín svět oproti předchozím letům výrazně posunul, zatímco Češi přešlapují na místě. Neradostnou situaci vnímají i sami atleti.

„Moc teď nevidím nástupce, kdo by se mohl prosadit v Diamantových ligách nebo ve finále na světě. Pak si myslím, že nějaká generace doroste, ale chvíli to potrvá,“ očekává stálice české reprezentace a dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová. Na Netscherovi a spol. teď je, aby obměna trvala co možná nejkratší dobu.

„Bojím se, že ta naše atletika jde trochu do kopru,“ prohlásil v Dauhá český koulařský rekordman Tomáš Staněk. A nešlo v jeho případě jen o plácnutí do vody, hned přidal několik oblastí, v nichž nejen podle něj české atletice ujíždí vlak.

„Je škoda, že se u nás nedělají centralizovaná soustředění jako mají Poláci, Němci, Belgičani a další… Máme dost peněz na přípravu, ale někdo jede tam, někdo tam. Pak vidím Němce, jak si vozí na soustředění biochemiky, biomechaniky,“ vypočítává český koulař.

A Netscher mu dává za pravdu. „Vidím to stejně, jsem rád, že to vnímají i závodníci a co se bavím individuálně s trenéry, nahlížejí na to stejně. Problém je trochu v tom, že trenérské názory se občas liší,“ připouští bývalý tyčkař, že přesvědčit kouče ke spolupráci může být oříšek.

Důraz na zdraví

„Je jasné, že s jedním koulařem biomechanickou laboratoř posílat nebudeme. Ale když už se tam sejdou koulař, kladivář, diskař i oštěpař, může jim tam někdo dělat biomechanické rozbory. Svět tak funguje a když to my dělat nebudeme, nikdy se k vrcholu nevrátíme,“ má jasno.

Jedno konkrétní opatření má ale nachystané už teď. „V Dauhá jsem mluvil s týmem o preventivních prohlídkách. Stalo se zvykem, že zdraví je dobrovolná záležitost. To se musí zásadně změnit, tělo je pracovní nástroj sportovců,“ zdůrazňuje Netscher.

Poslední česká MS dle bodů Moskva 2013 40 bodů (13. místo) Peking 2015 14 bodů (20. místo) Londýn 2017 37 bodů (12. místo) Dauhá 2019 8 bodů (42. místo)

Stejně jako v loňské sezoně při mistrovství Evropy v Berlíně i letos ochudila českou výpravu řada zranění. Do sezony pořádně nezasáhly výškařka Hrubá, mílařka Vrzalová ani maratonkyně Vrabcová-Nývltová, sezonu předčasně ukončil dálkař Juška, oštěpař Veselý svůj start zrušil v Dauhá, další jako mílař Holuša tu závodili přes zranění.

„Když nebudou atleti prohlídky akceptovat, jediný princip, jaký můžeme vůči závodníkům použít, jsou bohužel peníze. Mají 20 procent rozpočtu na lékařské zabezpečení a deklaroval jsem, že kdo nebude tyhle povinnosti plnit, tak si na těch 20 procent nesáhne,“ říká Netscher.