ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Slavia má všechny předpoklady k nevšedním zážitkům i narůstajícímu náskoku

Když se uváděl stadion do provozu, na sklonku podzimu 1960 na něm porazil Hradec gólem Šonky Panathinaikos Atény 1:0 a postoupil do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí. Los způsobil nadšení. Přijede Barcelona! Jednalo se o první start španělského mužstva v Československu po druhé světové válce.

Přestože Hradec prohrál v prvním zápase v Barceloně před sedmdesáti tisíci diváky 0:4, byl o odvetu takový zájem, že by se prodalo i sto tisíc lístků. A tak se hrálo 15. března 1961 v Praze na Strahově, kam se vměstnalo více jak čtyřicet tisíc fotbalových fanoušků, kteří chtěli naživo vidět Suáreze. Ten také vstřelil ve 23. minutě vedoucí gól Španělů. O deset minut později za nesmírného jásotu vyrovnal Zikán a výsledkem 1:1 utkání také skončilo.

O téměř šedesát let později přijíždí Barcelona díky losu do Prahy provázena stejným zájmem, leč počet přímých účastníků zápasu se Slavií je omezen regulí, že jejich zadní část těla musí být usazena v sedačce. Ještě že díky televizi O2 můžeme nevšední utkání shlédnout v hospodě. Bylo provázeno i nevšedním výkonem Slavie, protože nikoli Barcelona, ale Slavia se postarala o nevšední úroveň utkání. A to bez ohledu na výsledek, na který zadělal Messi, přidal se Bořil staročeským bodlem a konečné nespravedlivé skóre dopustil fotbalový bůh při vlastním gólu Olayinky, což byl obyčejný pech.

Slavia obdivuhodně zvládla i následnou ligovou podívanou v Plzni. A ne poprvé. Oproti dalším účastníkům k tomu má totiž předpoklady. Individuální kvalita jejích hráčů je vyšší po všech stránkách, kádr kvalitních hráčů je širší, zápasy v Lize mistrů jsou pro ni běžnější, čímž je přepnutí v hlavě na Ligu mistrů snazší.

Zvýraznění náskoku v ligové tabulce doprovodila krutá daň - přetržení křížového vazu Davida Hovorky. A to bez souboje. O tomto druhu zranění jsme informováni týden co týden. Příkladně nedávno, že pardubický David Huf má přetržený vnitřní kolenní vaz a půjde na plastiku předního zkříženého vazu.

Chtělo by to nějakou studii, co hraje při těchto zranění větší roli. Zda přetěžování tréninkem i zápasy nebo příliš jednostranné zatěžování, presink a souboje, hra na umělé trávě...