GLOSA: Když je Čechům nejhůř, zaberou. Jen na facky ale spoléhat nelze

Hanksův Forrest Gump by z ní mohl mít radost. Jeho máma přece vždycky říkala, že život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš. Taková je i česká fotbalová reprezentace v balení pro EURO 2020. V kvalifikaci je schopná selhat v Kosovu, aby pak senzačně porazila suverénní Anglii. Podstatné je, že tým kouče Šilhavého má s předstihem start na šampionátu jistý. Experti se teď mohou přít, s jakými ambicemi na turnaj pořádaný dvanácti zeměmi vyrazí.

Rozhodující čtvrteční duel v Plzni s Kosovem věrně ilustroval celé vystoupení národního týmu v kvalifikaci. Teprve když mu bylo nejhůř, vydal ze sebe to nejlepší. S Balkánci prohrával, až pak dal potřebné postupové góly.

Skupinu ostatně začal debaklem v Anglii, po níž se vzchopil až v domácích zápasech. Další direkt dostal v Kosovu, po němž pro změnu v Edenu ukončil spanilou jízdu Albionu. Jako by se bez pořádné facky nebyl schopen pohnout dál.

Všechno už tady ovšem bylo, zřejmě se jedná o původní český patent. Slavné EURO 1996 přece Uhrinův tým načal očekávánou porážkou s Německem, s nímž se pak senzačně sešel zase až ve finále. Další památné EURO 2004 v Portugalsku rovněž odstartovalo velké trápení Brücknerovy letky s Lotyšskem. Nebo EURO 2012. Bílkovu družinu v Polsku po vstupním debaklu s Ruskem fanoušci málem lynčovali. A co by dnes za následný postup do čtvrtfinále na jakémkoliv velkém turnaji dali...?

Sám Jaroslav Šilhavý zmiňuje úvodní debakl ve Wembley za jeden z faktorů postupu. Spolu s ním pak výhry ve všech domácích zápasech.

Ke cti kouče lze přičíst další klady. Odložil rozsáhlé zkoušení různých adeptů a spolehl se na osu týmu, které věřil. Do not mu samozřejmě kápla rozjetá Slavia, jejíchž hráčů logicky přibíral stále víc a víc. Řada tahů mu vyšla, třeba když debutující žolík Ondrášek rozhodl o výhře nad Anglií, která byla pro postup zcela zásadní. Produktivitu italských legionářů Schicka s Janktem dostal jako milý a moc potřebný bonus.

Z těchto situací většinou v tréninku dávám gól, chtěl jsem toho využít i v zápase, liboval si Alex Král

Jak se ale Češi představí na šampionátu, kde se budou muset obejít bez výhody domácího prostředí? Turnaj výjimečně pořádá hned dvanáct zemí, a tak musejí reprezentanti počítat, že v jednom, klidně i ve dvou zápasech ve skupině nastoupí na horké domácí půdě soupeře. A jak ve vtipné reklamě na nové dresy do Šilhavého vandruje seriálový Jarda Kužel, pod jeho vedením už sice mužstvo vypadá líp, hlavně však v domácích zápasech. Venku by to ještě chtělo větší šťávičku, aby byl větší válec...

Šilhavý se projevil jako učenlivý Brücknerův žák a prvotní zadání splnil. Je mu však moc dobře jasné, že po postupu a krátké euforii přijde zase tvrdá práce. Losování, sledování, přípravy a soustředění před turnajem, který se rychle přiblíží.

A také musí vědět, že jen na facky jako impulsy a následné obraty donekonečna spoléhat nelze.

Vždyť i Gumpova máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál.