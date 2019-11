GLOSA: Také pojetí narozeninových party o Spartě hodně vypovídá

Pokažená oslava. K narozeninám by se slušely spíš ovace a bujaré veselí, jenže hráče vyprovázel do kabin pískot zklamaných fanoušků. Všechno už tady bylo, fotbalová Sparty si po roce znovu zopakovala stejný scénář. Také výroční zápasy o ní hodně vypovídají, o jejím nekonečném tápání a pádu do ligového průměru.