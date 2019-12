ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Škodovi stovku přeji, trénoval jsem jeho tátu. Na hřišti odpočíval vleže

Fortuna liga má za sebou dvě třetiny základní části a tabulka nám napovídá, že Slavia nemá konkurenci, že lze očekávat reálnou snahu Sparty, Jablonce a Boleslavi o sesazení Plzně z druhého místa. Zvláště když se dá z něj proklouznout do Ligy mistrů. Zdá se být průchozí postup z barážové skupiny do první šestky, přičemž máme již zkušenost, že z hlediska postupu do evropských pohárů být šestý není žádné velké štěstí. Průchozí se zdá být i postup ze skupiny tonoucích do barážové. Vymykají se tomu trosečníci Opava, Karviná a Příbram, kteří si to rozdají mezi sebou o černého Petra.

Všichni, co nemají Komličenka, Krmenčíka, Doležala, píší Ježíškovi, aby jim nadělil střelce. Takového, který mimo technické vybavenosti, rychlosti a síly má ještě intuici, jak být včas na správném místě.

Milan Škoda se se dvěma góly přiblížil ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Chybí mu již jen šest branek. Osobně mu to velmi přeji, protože se mě to dotýká. Trénoval jsem totiž jeho tátu. Ten již v dorosteneckém věku hrál divizi dospělých za Trutnov. Byl jsem se na něj podívat a záhy jsem věděl, že ho chci. Potřeboval jsem v hradeckém dorostu nahradit Pavla Černého, který mi v sedmnácti letech dal za rok ve všech utkáních dohromady sedmdesát gólů.

Jen mi u Milana vadilo, že po soubojích někdy zůstal ležet. Tak jsem mu říkal, že tam nikdo za ním nepoběží, že když nebude moci, ať zvedne vleže ruku, a já jej vystřídám. A on na to bezelstně odpověděl: „Pane Škorpil, když já si tak nejlépe odpočinu." No a vytrénovali jsme ho pro ligu v Bohemians, zatímco Pavel Černý skončil ve Spartě. Střelců je třeba si vážit. Za mého působení v Dunajské Stredě dal stý gól Pavol Diňa, v Liberci nás výsledkově držel jednu sezonu svými góly Kerič.

Hráči Slavie (zleva) Nicolae Stanciu, Milan Škoda, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a střelec branky Ibrahim Traoré se radují z druhého gólu proti Liberci

Radek Petrášek, ČTK

Po Vánocích nastane čas novoročních přání. Jedno z nich je: Přeji ti pohlavní a duševní svěžest! Ve spojení s alkoholem je ta spojitost ošidná. Když jsme před lety u našich dorostenců hodnotili úroveň herního myšlení, říkával jsem: „Chlapi, co chcete, když převážná většina dětí je zplozena pod vlivem alkoholu".

Po deseti letech jsem říkal: „Chlapi, ti rodiče chlastají čím dál víc". Jestli to dnes ale není i tak, že pod vlivem se narodili ti, co vymýšlejí samé ptákoviny, a dokonce můžeme zabrousit až do Parlamentu. Z Ameriky nám přichází, že děti do třinácti let nesmí hlavičkovat, jen s odlehčeným míčem. Psychologové píší příručky, jak jednat s dětmi. To dřív věděl každý fotr.

Robin Williams řekl: „Bůh dal muži mozek a penis. Ale bohužel málo krve na to, aby mohl oboje používat současně". Tak bacha na to!