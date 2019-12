GLOSA: Plzeňský rozvod a sňatek z rozumu

I nejskalnější fanoušci fotbalové Plzně cítili, že jejich Viktoria už dlouhé týdny a měsíce přešlapuje na místě. Anebo se spíš pozvolna šourá zpátky, aby zapadla do ligové šedi a průměru. V posledních podzimních kolech to bylo obzvláště patrné, v závěrečném dějství s Teplicemi tloukl pád někdejšího protagonisty domácí scény přímo do očí. A nešlo pouze o výsledky, ale především o výkony a herní projev týmu, který na samém začátku Vrbovy plzeňské éry změnil celý český fotbal a jeho herní filosofii.