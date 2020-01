Jágr, pán v letech, opět vykouřil Spartu. Nastavuje extralize zrcadlo

Za měsíc mu bude 48 let. Věk, kdy se na kariéru vzpomíná, lidé bývalé úspěšné sportovce plácají po ramenou, jak to bylo skvělé, když oni hráli. Pak tu je výjimka - Jaromír Jágr. Na NHL to už není, ale na nejvyšší českou extraligu s přehledem. V neděli si proti Spartě připsal čtyři body za dva góly a dvě přihrávky. Po zápase kladenský Rytíř prohodil, že utkání odchodil. Zajímavé nastavení zrcadla extralize.

Kladno v probíhající sezoně odehrálo 36 zápasů, Jágr jich sehrál 22, ve více než třetině chyběl, přesto mu patří v klubovém bodování druhé místo, nasbíral 19 bodů za 10 gólů a 9 přihrávek. První je obránce Brady Austin, ten naskočil do 36 zápasů a má 25 bodů (10+15).

Jágr si před nedělním utkáním na Spartě vybral nedobrovolně delší volno. Předchozí duel odehrál 29. listopadu minulého roku. V pauze řešil zdravotní problém s natrženými přitahovači, dvanáct zápasů vynechal.

Jaromír Jágr při svém návratu řádil proti Spartě. Připsal si dva góly a dvě asistence

Sport.cz

„Měli jsme zraněné hráče a potřebovali jenom doplnit sestavu. Jinak bych hrát nešel. K mantinelu jsem moc nechodil a rychle jsem taky nebruslil. Prochodil jsem to, což ale dělám už posledních deset let," prohodil Jágr po vydařeném utkání, ve kterém Sparta vyfasovala osm gólů, což se ji v probíhající sezoně stalo na vlastním ledě poprvé. Venku vyfasovala osmičku v polovině září v Liberci.

Po třiceti letech (bez pár týdnů). pic.twitter.com/AJXdnmNR8y — Lubos Brabec (@lbrabec) 12. ledna 2020

Jágr se zranil v duelu se Spartou na konci listopadu, proti ní se vrátil a přispěl k překvapivé výhře 8:4. V neděli zaznamenal nejvyšší bodový zápis v sezoně. Dva body si připsal v sezoně čtyřikrát, celkem bodoval ve dvanácti zápasech, v deseti se neprosadil.

Útočník s číslem 68 si drží průměr 0,86 bodu na zápas. Pokud bychom brali, že by byl zdravý a držel stejný metr, měl by nyní 31 bodů a patřil by v bodování do první desítky. Na téměř 48 let stav, který nutí k zamyšlení.

Jágr na Spartě řádil i před třiceti lety. První hattrick si připsal v roce 1990. Útočník s patnáctkou na dresu se prosadil v 7., 52. a 60. minutě a podílel se na výhře 5:2. "Jágr kouří Spartu," napsal tehdy deník Svobodné slovo.

Jágr v číslech Soutěž Počet zápasů Body Góly Asistence Průměr na zápas NHL 1733 1921 766 1155 1,11 KHL+ruská Superliga 187 183 82 101 0,98 (Zdroj: eliteprospects.com. Použita čísla ze zápasů ze základní části)

Nejvyšší české soutěži v kanadském bodování nekompromisně vládne plzeňský Milan Gulaš, který ve 34 zápasech nasbíral 59 bodů (30+29) a drží si průměr 1,74 bodu na zápas.

Více než bod na utkání mají ještě karlovarský Tomáš Rachůnek, z Komety Petr Holík, Martin Zaťovič a Peter Mueller. Dále liberecký Libor Hudáček, z Plzně Tomáš Mertl, Roberts Bukarts z Vítkovic a Michalové Birner s Bulířem z Liberce. Toto je výběr z první třicítky bodování.

Tato desítka má věkový průměr 30,6 let. Nejmladší Holík je o dvacet let mladší než Jágr...