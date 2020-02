ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Kam došla Sparta je na pováženou. Uchází se o světový rekord

Kam jsme došli, kdo to ví, kdo nám na to odpoví. Nejprve kam jsme došli se zahájením jarní sezony, když výsledky v úvodních zápasech daly stop předchozím spekulacím o tom, jaké radostné zítřky nás čekají.

Čekalo se, zda Budějovice dokážou v úvodním zápase kola navázat na úspěšnou podzimní sérii. Dokázaly to aktivitou od samého začátku zápasu, která byla podložena dobrou pohybovou úrovní. Nahrál jim i průběh zápasu, poněvadž vedoucí gól byl s přispěním bránícího Pudila, který svojí tečí učinil střelu Čavoše nechytatelnou a na 2:0 pro domácí zvyšoval sváteční střelec Havelka.

V televizním přenosu bylo konstatováno, že Boleslavští úspěšně vystavují hráče Budějovic do ofsajdového postavení. Leč má to jeden problém, když to ofsajd není. Čím blíže k vlastní brance, tím více je třeba protihráče nabírat do těsného osobního bránění a tam pak schází přehled o postavení protihráčů a Boleslavi i rychlost. Scházet však budou i góly, které odešly s Komličenkem a Mešanovičem. Boleslav se podílela na pro diváka zajímavém průběhu zápasu, leč výrazně i na své porážce. V první půli šel z každého domácího rohového kopu strach a frustraci hostí dokumentovali Jiří Klíma a Křapka, kteří si nechali dát v prodloužení za stavu 0:3 žlutá napomenutí.

Na Spartě to byla řežba. Liberec za to dostal sedm žlutých karet, odehrál zápas tak, že z pohledu konečného výsledku to účel splnilo. Ve Spartě se asi celkem mylně domnívali, že Malinskému nebudou umět nahrát a když ano, tak že to nedá. Ten chlapec je mezi rychlými ještě rychlejší. Když hrál ještě za Chrudim, byl jsem se na něho podívat v Nové Pace a hned vybídl trenéra Hradce Václava Kotala k návštěva dalšího zápasu v Chrudimi. Ten jeho potenciál byl zřejmý tak, že od svých dvaceti byl šest sezon v Hradci. Pak stejně jako já před lety odešel z Hradce do Liberce.

Kam došel v úvodu jarní sezony Liberec, to se dozví, až jak odehraje kvalitou i výsledkem příští zápas s Bohemians. Kam došla Sparta je ale na pováženou. V útočné činnosti měli při intuici Lafaty být v pravý čas na pravém místě situací na vstřelení gólu dost. Bez takového hráče však málo. V obraně bych se rád dočkal toho, že je někdo šéf, kdo to řídí, a i v době, kdy má Sparta míč, myslí na to, co bude, až jej ztratí. Tudíž myslíme útočně, ale i obranně. Zatím se na Spartě ucházejí o světový rekord v počtu stoperských dvojic za sezonu.

Třetí zápas, co jsem viděl, mě bavil nejméně. Bohemians vyhráli zaslouženě, protože disciplinovanou hrou Slavii do šancí moc nepustili a sami měli ke skórování blíže. Něco napověděl pozápasový rozhovor, kdy Petar Musa pravil, že se na tom hřišti hrát nedalo. Leč byly doby, kdy to i tak Slavia umlátila hlavou. A třeba i ze standardních situací.

Trenér Slavie Praha Jindřich Trpišovský.

Vlastimil Vacek, Právo

Jenže to byl únor bílý, co pole sílí, a teď má být nealkoholový suchý. Třeba když čteme zprávy, že brankář Barcelony si při výhře 2:1 proti Getafe připsal 69 přihrávek, tak nevíme, na co si připít. Zda na jejich rekordní počet, nebo ze žalu na to, že míč byl 69krát u brankáře Barcelony, místo toho, aby byl před bránou soupeře a blížil se pokřik gól.