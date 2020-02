Proč Liberec kraluje extralize? Šmíd, úžasné přesilovky, úderné komando i úspěšný Tygří software

LADISLAV ŠMÍD

Bez větších debat jeden z klíčových hráčů party kouče Patrika Augusty. „Asi náš největší lídr," souhlasí nejproduktivnější hráč obhájců základní části Michal Birner. Liberecký rodák je pilířem defenzivy bílých šelem. Skvěle fyzicky připravený, hraje přesilové hry i oslabení. V únoru dvakrát překonal extraligový rekord v počtu odehraných minut. Maximum posunul na hranici 35 minut a 45 vteřin. Fantastickou sezonu korunuje i skvělou produktivitou. S 33 body je druhým nejproduktivnějším obráncem.

„Všichni víme, že dvě sezony pomalu hokej nehrál, má do něj velký hlad, na ledě by byl nejraději pořád. A tím, jak se o sebe stará a přidává si, ukazuje všem cestu, jak má vypadat profesionál. Dělá vše pro úspěch. Už jen kvůli němu bych si strašně moc přál, abychom se na konci play off mohli radovat, protože on by si to tady zasloužil asi nejvíc. Myslím, že by to pro něj bylo velikánský zadostiučinění," prozrazuje Birner.

Ladislav Šmíd z Liberce v duelu se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

LENC-HUDÁČEK-BIRNER

S celkem 154 kanadskými body nejproduktivnější komando celé extraligy. Slovenský centr Libor Hudáček proti Plzni zaznamenal už 58. kanadský bod a překonal tak rekord extraligy. Více kanadských bodů za sezonu než on v nejvyšší české soutěži žádný cizinec nenasbíral. Od roku 2001 vedl Hudáčkův krajan Marek Uram. Stejně kanadských bodů jako Hudáček, tedy 58, zapsal i Michal Birner jako levé křídlo elitního útoku. Má 39 asistencí, jen jedna mu schází na nejlepšího nahrávače soutěže Milana Gulaše z Plzně.

„Vždycky je to o chemii celé lajny," vysvětluje Birner. Tu doplňuje Radan Lenc, který sice poslední tři zápasy kvůli zranění vynechal, v kanadském bodování je o tak s 38 body na devátém místě soutěže.

PŘESILOVÉ HRY A OSLABENÍ

Hra v početní výhodě a oslabení rozhoduje zápasy, to je jasné. A právě ve hře při nerovnovážném počtu hráčů na ledě je Liberec nejlepší z celé extraligy. Gólem ztrestá zhruba každý čtvrtý faul soupeře. Procentuální využití přesilovek tygří smečky sahá k téměř 26 % (přesně 25,97 %, druhý Třinec má 24,59 %).

Jakub Pour z Plzně, Adam Musil z Liberce a brankář Tomáš Král z Plzně.

Radek Petrášek, ČTK

„Přesilovku mají úžasnou, ale i v pěti na pět hrají výborně. Mají tam top hráče, proti nimž je samozřejmě těžké hrát," říkal kladenský David Stach po prohře 4:5 na ledě Tygrů, kteří v polovině února proti Rytířům proměnili čtyři početní výhody. Bílé šelmy vládnou extralize i co se oslabení týká, inkasovaly v nich jen 24 gólů, celkem jich ubránili 85,54 %. Opět jde o nejlepší číslo ze všech.

DOMINIK HRACHOVINA

Liberec na začátku sezony trápil velký počet inkasovaných gólů. Angažmá se příliš nepovedlo Justinu Petersovi. Až když Severočechy na začátku listopadu posílil Dominik Hrachovina, v brance získali potřebnou jistotu a jejich výkonnost poskočila na vyšší level. „Chytá výborně, jsme rádi, že ho tady máme," znělo z Tygří kabiny skoro po každém duelu. Liberec po jeho příchodu prohrál jen sedm utkání, z toho dvakrát po samostatných nájezdech. S úspěšností zákroků 93,02 % kraluje extraligovým brankářům.

Brankář Liberce Dominik Hrachovina a Matyáš Kantner z Plzně.

Radek Petrášek, ČTK

TYGŘÍ SOFTWARE

Zdá se to být dávno, ale letos na přelomu ledna a února tomu bylo přesně pět let, kdy se k Bílým Tygrům potřetí jako trenér vrátil Filip Pešán. Následující léto pak pod Ještědem po třech bídných sezonách udělali v klubu klíčové změny. Vůbec poprvé ve své historii klub zřídil sportovního ředitele, kterým se stal právě Pešán. Ambiciózní expert položil základy úspěšného mužstva, vypracoval šlapající systém. V následujících pěti sezonách pak šelmy slavily čtyři Prezidentské poháry, v roce 2016 i mistrovský titul. Liberec od té doby připomíná stroj, který frčí, i když jednotlivé součástky vymění.

Důkazem budiž letošní sezona, kdy Pešána jako trenéra nahradil Patrik Augusta, jehož roli je potřeba také vyzdvihnout, a Tygři si s tím poradili na výbornou. „Jen se změnila osoba, jinak se vše zachovalo tak, jak to bylo nastavené," podotýká útočník Lukáš Krenželok, který oceňuje i zázemí na špičkové úrovni.

Filip Pešán.

Vlastimil Vacek, Právo

Vše souvisí se vším. Důležité je, že zlatý „software" na severu aplikují i v mládežnických kategoriích, kde se snaží o stejný hokej jako u mužů. A třeba starší dorost bral v loňské sezoně znovu po pěti letech zlato. Ostatně právě Bílí Tygři na podzim obhájili titul nejlepší hokejové akademie v České republice. Vítězná DNA je důležitým prvkem liberecké dynastie.