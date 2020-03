O zrušení hokejového MS jsme nemohli rozhodnout, vysvětluje Bříza. Jaký bude další postup?

Přestože Rada Mezinárodní hokejové federace (IIHF) během úterní telekonference rozhodnutí o zrušení květnového mistrovství světa odložila, je jasné, že dřív nebo později takový verdikt učiní. „Teď se ale všichni pragmaticky shodli, že v téhle chvíli je jediným možným řešením nerozhodnout a počkat, co přinesou příští týdny,“ řekl Sport.cz po skončení videohovoru, do něhož se zapojili i zástupci všech šestnácti účastnických zemí turnaje, Petr Bříza, jeden z členů Rady IIHF.

Proč jste rozhodnutí o konání MS odložili?

Důvod je jednoduchý - nemohli jsme rozhodnout, protože všechna opatření, která zavedla švýcarská Spolková rada, platí do 19. dubna (ve Švýcarsku byl do té doby vyhlášen stav nouze - pozn. aut.). Nemohli jsme rozhodnout o akci, která se bude konat v květnu, protože jinak by potom nebylo možné jednat s pojišťovnou o náhradě škody z důvodu neuskutečnění šampionátu z hlediska vyšší moci.

Co se tedy bude dít dál?

Dál se intenzivně jedná. Současný stav je velmi podobný situaci v běžném životě; napříč celou Evropou. Hokej je součástí společnosti, takže je paralyzován stejně jako celá společnost. Je to nepříjemné, protože zavřené jsou zimní stadiony a hráči netrénují, ale v téhle chvíli musíme jít krok po kroku právě proto, aby bylo zabráněno finančním škodám, které by vznikly, pokud bychom rozhodli o MS my (IIHF) bez toho, aniž by byla uplatněna pojistka.

Byť je to nepravděpodobné, tak co by následovalo, kdyby švýcarská Spolková rada po 19. dubnu rozhodla, že situace v zemi už je v pořádku? Do startu MS by v té době zbývaly necelé tři týdny...

Víme, že v celém světě má křivka pandemie koronaviru v příštích týdnech narůstat. Že je globální situace velmi špatná a vše směřuje ke zrušení šampionátu, je jasný fakt, který všichni vnímáme. Opakuji ale, že v současnosti bylo jediným pragmatickým řešením u akce, která má rozpočet nad 40 milionů švýcarských franků, jít krok po kroku v souladu s pojistnou smlouvou. IIHF i organizační výbor turnaje dál jednají se švýcarskou vládou.

Takže až ta řekne, že mistrovství světa není možné ve Švýcarsku uskutečnit, tak vy ho zrušíte?

Ano. Je to jednoduchý princip, musíme prostě počkat na rozhodnutí nejvyšší autority dané země. Kdyby MS zrušil sám organizátor akce (švýcarský hokejový svaz), vzdal by se tím veškerých nároků, které může mít v rámci pojistky, a veškeré náklady na pořádání akce by šly za ním.

Je podle vás jen otázkou času, kdy se MS bude muset zrušit?

Může se to stát v řádu dnů, rozhodnutí může přijít dřív než 19. dubna, to je jasné.