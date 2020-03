Co bude s Českými hrami v Brně? Navrhujeme přesunout je na konec srpna, hlásí Urban

Je jen otázkou času, kdy kvůli pandemii koronaviru dojde ke zrušení květnového mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku, proto se nabízí otázka co bude se zápasy Euro Hockey Challenge a Českých her v Brně, které měly sloužit jako příprava na šampionát. V rozhovoru pro Sport.cz na to odpovídá generální sekretář Českého hokeje Martin Urban, který připravuje návrh řešení, který se účastnickým zemím chystá ještě dnes nebo ve čtvrtek předložit.

Jak bude vypadat váš návrh pro Euro Hockey Challenge (EHCH)?

Realita je taková, že utkání Euro Hockey Challenge se nebudou moct odehrát, a to z důvodu takzvané vyšší moci. S mým kolegou Honzou Černým (manažerem reprezentace) se o to staráme, nejsme ale řídící orgán, proto nemůžeme říct, že se všechno ruší. Musí s tím souhlasit všech třináct zúčastněných mužstev. Dokument, který připravujeme a navrhneme, bude říkat, že z hlediska vyšší moci nejsme schopni EHCH odehrát.

I proto, že opatření v boji s koronavirem v jednotlivých zemích asi hned tak nepominou?

Jde o to, že vyšší moc, kterou k rozhodnutí potřebujeme, vypadá v každé zemi trochu jinak. Proto není jednoduché sepsat takový dokument, o který by se pak všech třináct evropských zemích účastnících se EHCH mohlo opřít a případně pak na pojišťovnách něco vymáhat. Je to docela složité, i když je jasné, že reálně za současné situace hrát EHCH nelze. S rozhodnutím nelze čekat až do 19. dubna, dokdy je zatím ve Švýcarsku vyhlášen stav nouze a do té doby se musí rozhodnout, co bude s mistrovstvím světa.

Dokdy by se všech třináct účastníků EHCH mělo k vašemu návrhu zrušit zápasy vyjádřit?

Předběžně jsme domluvení, že čas jim dáme do pátečního poledne. Věřím, že všechny země podepíší, že se hrát nemůže. Pokud někdo bude chtít hrát, my mu nemůžeme bránit, protože nejsme řídící orgán. Ale tuhle variantu nepředpokládám.

A co se týká Českých hokejových her, které se měly konat na přelomu dubna a května v Brně jako generálka na MS?

V úterý těsně před půlnocí jsem obdržel oficiální stanovisko Rusů, v němž stojí, že na základě vyšší moci nemůžou do Brna přijet. S domácím turnajem máme určité závazky vůči partnerům a fanouškům, které chceme plnit, a pokud chceme České hry ještě někdy sehrát, tak jedinou možností je udělat to v posledním srpnovém týdnu během reprezentační přestávky. Máme zájem na tento termín turnaj posunout.

Což by neměl být problém?

Dnes k tomu musíme vytvořit podobný dokument jako u EHCH a zároveň našim partnerům poskytnout náhradní plnění. I tady by se účastnické země Českých her měly vyjádřit do pátečního poledne. Opět ale platí, že nezáleží jen na nás, nemůžeme si s turnajem hýbat, jak chceme. Chtěl bych ale zdůraznit, že i když se tady bavíme o sportu, tak mnohem důležitější je zdraví všech občanů. Ať uděláme jakékoliv opatření; přesuny nebo rušení akcí; tak je to v zájmu zdraví všech lidí, což je mnohem vyšší hodnota než celý sport.