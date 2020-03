ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Jak dlouho bude v ekonomické krizi stát jedna noha fotbalisty miliardu korun?

Zvláštní to doba. Všichni řeší, co bude, až to bude, a nikdo neví, kdy to bude a co to bude. Jisté je jen jedno, že to nikdy nebude tak, jak to bylo. Dokonce to, co je přes den psáno a čteno, přebije v 19 hodin na ČT1 pořad Události. A tak nás každý den zavalují nová fakta a zároveň se přesvědčujeme, jak je všechno relativní.