V Americe dávali za vzor české roušky. Březina nechápal skupování toaletního papíru

Říkáte si, že když už musela pandemie přijít, její načasování pro vás vyšlo dobře?

Je pravda, že jsme se o tom s manželkou bavili, že jinak bych doma moc nebyl a neviděl, jak malá roste. Odjížděl bych v osm ráno, vracel se po páté večer, celý den byl na ledě a viděl ji, jak se probudí, a pak než půjde spát. Trochu mi to hraje do karet, na druhou stranu jsem se těšil i na kempy a další akce, které se chystaly dlouho dopředu.

Jak se teď doma vyspíte?

Dobře, musím zaklepat. Malá se budí tak dvakrát za noc, zvládla i očkování bez reakce, tak snad to vydrží.

Proč jste s vaší manželkou Danielle zvolili jméno Naya Rose?

Manželka chtěla, aby jméno začínala na N podle jejího dědečka Normana, a jméno Rose má po její babičce.

Převezl jste si i do USA nějaké české velikonoční zvyky?

Jasně, jen jsem si musel nachystat vařečku. Pomlázku jsem si neměl z čeho uplést, moc vrb v Kalifornii není… (úsměv)

Jak jste se srovnal s předčasně ukončenou sezonou? Mistrovství světa v Montrealu odvolala mezinárodní federace až na poslední chvíli.

Zažil jsem podobnou situaci, kdy zrušili před devíti lety (kvůli zemětřesení a jaderné havárii) mistrovství světa v Tokiu, ale to jsme věděli, že je šance ho přesunout jinam a jelo se v Moskvě. Tady bylo jasné, když v Kanadě začali zavírat sportoviště, že se šampionát ani nedá nikam přesunout, maximálně na začátek příští sezony.

Krasobruslař Michal Březina při olympiádě v Pchjongčchangu.

ČOV/Jan Malý

Mezinárodní bruslařská federace nakonec rozhodla, že se šampionát ruší bez náhrady. Asi by bylo zvláštní začínat příští sezonu hned mistrovstvím světa.

Bylo by zajímavé vidět dvě mistrovství světa za sezonu, ale v tuhle chvíli nikdo neví, kdy se otevřou sportoviště. V Česku už se ta venkovní začala otvírat, tady se o tom zatím vůbec nemluví a minimálně do konce dubna bude všechno zavřené. A pak by bylo těžké se připravit na začátek sezony, výkony by určitě nebyly tak kvalitní. Dostat se do formy trvá, spousta lidí chystá nové programy, trvá, než si na ně rozhodčí zvyknou… Bylo by to složité.

Co jste měl ještě po mistrovství světa ve svém krasobruslařském plánu?

Měly se jet exhibice s Pljuščenkem v Praze, snad i v Brně a Bratislavě, bohužel odpadl i ostravský kemp s Rafaelem (Březinovým trenérem Arutjunjanem).

Kempy pomáháte domlouvat, trénujete na nich děti. Je jednou z motivací vychovat si nástupce, aby mělo české krasobruslení dál nějakého muže ve špičce?

Bylo by to hezké, nemusí to být jen v mužích, i když by to pro mě bylo hezčí. Historii mužského krasobruslení máme v Československu a Česku dlouhou od Karola Divína po Tomáše Vernera nebo mě, byla by škoda, kdyby to nepokračovalo. Snažím se pomáhat svazu i Rafaelovi, který jinak nemá cestování moc rád, ale kempy pro náš svaz dělá, čehož si hodně ceníme. A já mu pomáhám s těmi menšími dětmi.

Ovlivnil předčasný konec sezony vaše rozhodování, zda pokračovat v kariéře? Na mistrovství Evropy jste byl letos sedmý, i když jste po krátkém programu vedl.

Jenže se mi nepovedla volná, kdybych ji zajel jako v tréninku, medaili bych měl, ale s tím už nic nenadělám. Zatím příprava pokračuje, jedu dál. Když všechno půjde, jak má, a tělo vydrží, třeba to zvládnu i do olympiády.

Je start na vašich čtvrtých olympijských hrách velkým lákadlem?

Krasobruslařský život je krátký a málokdo může říct, že startoval na víc než dvou olympiádách. Kdyby se povedly dokonce čtyři, bylo by to krásné.

Jak byste popsal aktuální situaci v Kalifornii, kterou pandemie nezasáhla tak drtivě jako třeba New York? Žádná panika mezi lidmi?

Panika není, jen ze začátku lidi kupovali neuvěřitelné množství toaletního papíru, což nechápu. Komici v televizi říkali, že se asi chystají na úplně jiné choroby než koronavirus… Jinak lidi moc nevycházejí, jen třeba se psem. Dálnice jsou prázdné, což se projevilo i na lepším ovzduší, hospody dávají jídlo jen s sebou, otevřené jsou obchody s jídlem a domácí potřeby. Ale na ulici zásadní rozdíl nevidím, jen je tu přes den víc zaparkovaných aut.

Nosí lidé roušky?

Už jsou taky povinné, když jdete do obchodu, tam musíte mít i gumové rukavice. Dokonce jsem slyšel guvernéra mluvit v televizi mluvit o Česku, že je u nás zavedli rychle.

Jak vypadá váš trénink, když jsou haly zavřené?

Improvizovanou tělocvičnu mám v garáži, trénuju na suchu, dělám kondiční cvičení. Normálně mi to zabere hodinu a pak jsem dvě tři na ledě, teď toho tréninku na suchu je víc.