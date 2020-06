GLOSA: Dvě výzvy už Trpišovský zvládl, teď ho čeká třetí. Až se ovšem Slavii upíše

Jednou už se slávistické trenérské legendě vyrovnal. To když loni získal double, což naposledy dokázal Emil Seifert. Sedmdesát sedm let před Trpišovským. Po výhře nad Plzní se vyrovnal i Karlu Jarolímovi, který před jedenácti lety dokázal se sešívanými mistrovský titul obhájit. Teď ovšem čeká na Trpišovského třetí výzva. Nejtěžší, nejnáročnější, opět vystavěná koučem zapsaným nezapomenutelně do klubové historie Slavie. Samozřejmě Emilem Seifertem, který ve válečných letech získal čtyři tituly v řadě.