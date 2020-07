ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Prognózy mají jepičí život, tonoucí se chytá konspiračních teorií

Tak český profesionální fotbal se řítí do cílové stanice. Prognózy, spekulace a kalkulace se mění v prostoru a čase, mnohdy mají jepičí život. Ve skupině šesti top mužstev hrají první tři o čest, slávu a prestiž, bodů do tabulky již netřeba. I tak bude lákat pozornost derby mezi Slavií a Spartou, neb by mohlo být náznakem podzimního dění. Na šestém evropsky nepostupovém místě se utábořil Baník a je otázkou, zda má sílu a schopnost jej opustit.

Očekávaný souboj tří se tak zúžil na prestižní duel Liberce s Jabloncem, který nepamatuji tak vyhrocený. A to jsem coby trenér Liberce byl u čtrnácti ligových derby a prohrál jediné, to poslední.

V pohárové skupině střed mohla odveta na Bohemians dopadnout všelijak, fanoušci Klokanů na plotě, plošinách a stromech si tu postupovou radost jistě zaslouží. Budějovická teorie postupu za výsledek 1:0 vzala za své po sedmi minutách hry a gólu zcela nekrytého Zeleného. Toto lajdácké bránění zcela změnilo pohárové počty, protože na případné prodloužení bylo nutno vstřelit hned góly dva a na přímý postup dokonce tři. A to ještě žádný další nedostat. Boleslav tak může pokračovat v jarním tažení, kdy nikdo neví, co od ní může čekat.

Skupina boje o záchranu se zúžila na střet tří týmů, které sestupovou a barážové příčky okupovaly po většinu soutěže. Nejpravděpodobnější variantou sestupové tajenky je, že o černého sestupového Petra se bude hrát až v posledním kole v utkání Karviná - Příbram. Tonoucí se však živí konspiračními teoriemi, že zasáhne vyšší moc, a tedy virus na Karvinsku, soutěž se nedohraje a nikdo sestupovat nebude.

Liberec se do evropských pohárů poprvé probojoval před dvaceti lety vítězstvím v českém poháru roku 2000. V současnosti má v Evropě čtyřletou absenci. Sparta zase posledních šest let doma nic pořádného nevyhrála. V obecném očekávání byl velký boj. V první půli však nic moc. Ani to nepřipomínalo souboj třetího se čtvrtým celkem ligové tabulky. Bylo málo ucelených akcí, tempo hry brzdila řada nepřesností, oba celky se sice prezentovaly svým stylem hry, k ohrožení branky soupeře to však příliš nevedlo. Sparta střílela ze střední vzdálenosti, protiútoky domácí málokdy dotáhli do finále.

Druhá půle se výrazně odlišila od první. Zápas byl okořeněn góly a gradoval až do závěrečného hvizdu. Vedoucí gól domácího Peška byl ukázkový, finální přihrávka Malinského na Rondiče rovněž. Ten však šanci ve vedení 2:0 neproměnil, a tak se rozdílovými hráči stali Karlsson a hlavně Kanga. Osudová chyba brankáře Knoblocha přivedla Slovan do těžké situace. Nemá pohár, v neděli hraje doma se Slavií a v závěru nadstavby v Plzni. V neděli 12. července se tak může v Liberci opakovat zápas o všechno, tentokrát s Bohemians nebo Mladou Boleslaví.