ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Trpišovského přítomnost v Liberci? A domácí se opět děsí, koho si je schopen odvést

Na podzim roku 2000 jsem byl v roli trenéra Slovanu Liberec u jeho prvních vystoupení v pohárové Evropě proti Norrköpingu a Liverpoolu. V prosinci roku 2016 coby člen klubové Dvorany slávy při jeho posledním evropském vystoupení v řecké Soluni. Nemohl jsem proto chybět na utkání s Mladou Boleslaví, když po více jak sedmiletém působení v roli trenéra mám Slovan v srdci a v Liberci to všichni vědí a podle toho se ke mně i chovají.

Samotný zápas napovídal od svého začátku tomu, že bude jednogólový. Chvílemi to vypadalo, že hráči obou mužstev melou z posledního, na zběsilé presování nebyla ani nálada, ani síly. Domácí při uchování čistého konta svého brankáře mohli spoléhat na rychlostní dispozice svých hráčů, a tak se také stalo.

V podání Malinského, Berana a ve finále Peška to nemělo chybu, nejen pohybově, ale i herním myšlením a technickým provedením. Zkrátka čítanková akce. Boleslav to sice mohla ještě zdramatizovat, ale konečné slovo si vzal VAR, aby prokázal své opodstatnění. Na utkání byl přítomen i Jindra Trpišovský, a tak se domácí opět děsí představou, které všechny hráče si je schopen za čínské pomoci zase na Slavii odvést.

Pardubický postup

Pardubice dotáhly postupové tažení výhrou s Vyšehradem do toužebného cíle. K informaci, že jejich trenérům je dohromady 116 let, protože Krejčímu je 55 a Novotnému ještě o 6 let víc, musím dodat, že oba dva jsem jako trenér vedl v hradeckém dorostu.

Za 15 let mého působení jsem byl u třiceti prestižních dorosteneckých derby Hradec-Pardubice. A protože jsem po celé období byl i trenérem východočeské krajské reprezentace, byl můj vztah k Pardubickým od počátku na vysoké společenské úrovni a zůstal tak dodnes.

Vždyť za dorost Pardubic i východočeskou reprezentaci po domluvě s jejich trenérem Láďou Topičem hrál věhlasný nejen hráč, ale i trenér Karel Jarolím a šlo by jmenovat další. Byl jsem v rámci časových možností na všech domácích zápasech v Pardubicích a poněvadž něco vím o provázanosti jejich úspěchu s rekonstrukcí Letního stadionu, tak jim postup do první ligy ze srdce přeju. Aby to všechno mělo nějaký smysl, tak v průběhu nastávající sezony musí rekonstrukce začít.

Zápisník dosáhl svého jubilejního stého pokračování. Vždyť jeho zrod se datuje na počátek května 2018. Při té příležitosti je třeba poděkovat všem věrným čtenářům, po celé naší republice, ba i v zahraničí. Že to psaní má smysl mě ubezpečovali při osobních setkáních lidé mně známí i neznámí. Všem, kteří se na další Zápisník těšili, přeji každodenní radost ze života a pokud možno i z fotbalu. S pozdravem fotbalu zdar, virům zmar.