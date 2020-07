Mám špatný pocit, sleduju to s napětím a nervozitou, přiznává Řezníček. Pohár je v ohrožení

„Každý z hokejového prostředí to musí sledovat s napětím a nervozitou. Musíme si přiznat, že koronavirus v našem hokeji je a potřebujeme, aby se to zastavilo a eliminovalo," připustil Řezníček.

Z extraligových celků byl pozitivně testován na covid-19 jeden hráč Litvínova, celé mužstvo bylo následně z nařízení krajské hygienické stanice posláno karantény. Ta velmi pravděpodobně čeká i na prvoligové Kladno, které jednoho nakaženého oznámilo v pátek.

Řezníček chce počkat, jak se výskyt koronaviru v hokejových klubech vyvine během následujícího víkendu. V pondělí by pak mohl svaz vydat nové informace ohledně pohárové soutěže. Té se mají zúčastnit i Litvínov s Kladnem. První kolo základních skupin Generali Česká Cupu se má přitom odehrát už za 11 dní.

„Musíme se domluvit, jestli pohárovou soutěž pustíme, jestli se bude hrát. Nějakou dobu to můžeme odkládat a pak termínové zpoždění zase dohnat. Pokud nám někdo pohár nějakým nouzovým řešením nezakáže hrát, kluby už deklarovaly, že by ho odehrát chtěly. Pokud ale budou mít zákazy nebo budou od místně příslušných hygienických stanic v karanténě, samozřejmě budeme muset ve spolupráci s kluby zareagovat i my," připouští extraligový šéf.

Sám je spíše skeptický. „Když vidím, jak to dopadlo ve fotbalové lize (skupina o záchranu se nedohraje – pozn. aut.), tak z toho mám špatný pocit. Bude to chvilku nahoru, chvilku dolů. Chvilku se objeví nakažený, pak zase ne. A tak to půjde dál," bojí se.

„Situace rozhodně není pozitivní a bohužel si myslím, že se s ní budeme potýkat poměrně dost dlouho," predikuje Řezníček, že oblak nejistoty zahaluje celou následující sezonu.

A apeluje na samotné hokejisty, aby si uvědomili, že nastalá situace není prkotinou. „Hráči teď možná byli trošku neopatrní, pohybovali se naprosto volně. Teď by měli zapřemýšlet, pokud chtějí hrát nějakou soutěž a brát za to peníze. Když se totiž soutěž hrát nebude, těžko budou moci kluby plnit smlouvy, protože nedostanou plnění od sponzorů. Jsou to spojené nádoby. Hráči jsou důležití, teď by ale měli zapřemýšlet nad disciplínou," uzavírá.