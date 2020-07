ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Naše nedohráni ligy je stejné, jako běloruské hraní virus nevirus

Nehraje se, radujme se. To zaznělo z Opavy, Karviné i Příbrami. Bylo vyhověno výkřikům, že dohrávat ligu je blbost, neboť regulérnost je dávno pryč. Stačil na to jeden nejmenovaný hráč Opavy, údajně ještě nikoli ze základní sestavy, a ještě k tomu v Opavě končící. Uvidíme, jaká bude blbost ligu nikoli dohrávat, ale rozehrávat, a jaká bude její regulérnost.

Máme za sebou protichůdná rozhodnutí, kdy stop soutěžím dali na počátku krize ve Francii, Nizozemsku, Belgii. Pokračovalo se a dohrálo se v Německu, Anglii, Portugalsku, Španělsku a Turecku, snaha o dohrání je v Itálii.

Jen naše nedohrání ligové soutěže je stejně ojedinělé jako běloruské hraní virus nevirus.

Pravidla hry pro nastávající soutěžní ročník je z pohledu nabytých zkušeností třeba upravit. Lépe by se nám určovala, kdybychom uměli stanovit pravidla pro boj s koronavirem. I v době celoplošných opatření pod dohledem krizového štábu byly reakce protichůdné. Co pro jedny bylo moc a brzy, pro druhé málo a pozdě. Nebylo jednoduché sjednotit názory epidemiologů, zdravotnictví a vnitra, ekonomů a sociologů ve vládní opatření.

V současnosti jsou posíleny pravomoci na úrovni krajů, kde to vidí každý podle svého. On to podle svého vidí i koronavirus... Máme dvě desítky vážných případů, máme okolo stovky hospitalizovaných v nemocničních zařízeních, máme nakažené s příznaky nemoci i nakažené zcela bez příznaků. Počet nově nakažených roste s počtem testovaných. Až se nám podaří otestovat většinu národa, kolik tak asi bude lidí v karanténě?

Pak bude i otázkou, k čemu nám pravidla hry budou a jakou platnost bude mít volání po regulérnosti a spravedlnosti. Vždyť co je spravedlivého v předkolech evropských pohárů, když se bude hrát na jeden vyřazovací zápas a o místě konání bude rozhodovat los?!

Je správná úvaha, že musí být dopředu dáno, jak je možné v době nouzových opatření soutěž dohrát. V souladu s resortem zdravotnictví by však mělo být dopředu stanoveno i to, za jakých okolností odchází do karantény jednotlivec či celé mužstvo, protože i to by mělo mít nějakou hranici a mez.

V této chvíli je situace taková, že dojednaná utkání mezi mládežnickými celky se ruší jedno za druhým. Maminka zdravotní sestra pošle pro čisté svědomí svého syna na test jako samoplátce. Ten vyjde pozitivní a následně musí celý tým do karantény. No a pak hrají v klubu jen mezi sebou. To pokud byla nákaza u soupeře... Když se to ale stane u nás, pak ani to ne.

Jediné, na co virus vliv nemá, je VAR. V italské lize dali hráči Sassuola čtyři branky, přesto prohráli 0:2. Koho to ale baví, že rozhodují centimetrové ofsajdy? Snad jen ty, co gól dostali. Holt není nad regulérnost.

Další otázkou je, jakou spravedlností jsou opředeny stamiliony, ba i přestupové miliardy oproti výši dotací pro podnikatele téměř zkrachovalé díky viru. Ne nadarmo se ostatně říká, že spravedlnost je slepá.