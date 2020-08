ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Podle manuálu by mohla být zahájena i liga domovů důchodců

Manuál na dohrání Evropské ligy funguje, a tak se můžeme těšit na páteční finále Interu Milán proti Seville. Semifinálové zápasy byly každý jiný. Být lepší v držení míče v podání Barcelony za trenéra Guardioly znamenalo být dominantní a snaha o držení míče, aby soupeř nebyl schopen výrazného tlaku, v podání Doněcku vydržela do obdržených gólů. Ke kombinaci na vlastní polovině využívali svého brankáře, dokázali mu přihrát i od půlící čáry, až to jednou rozehrál na hráče Interu a následně si šel pro míč do sítě. Na 0:2 to byla klasika zónového bránění při rohovém kopu. Obránci tam stáli jak kolíci, a když to jednoho přeletí, další nestačí něco udělat pro krátkou reakční dobu. Stačí do prostoru mezi bránícími vběhnout a dobře trefit.