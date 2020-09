Miloš Říha byl chlap posedlý hokejem, který žil na plné pecky

Jako novinář jsem osobně poznal už dvanáct trenérů hokejové reprezentace a při vyslovení každého jména se mi hned něco vybaví. U Miloše Říhy, který od úterý už bohužel není mezi námi, to navždy budou silné emoce, kterými dokázal svůj tým nabudit a strhnout. Byl to živel posedlý hokejem, jenž uměl prožít euforii z vítězství a ukrutně si bral porážky. Pro jeho srdeční činnost i celou tělesnou schránku to však musel být až extrémní záběr.