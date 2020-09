ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Fotbal a hygienici jsou spojené nádoby aneb Jak zvednout prachy i za pomoci viru

A tak se nedivme, že ve vzájemné spolupráci nám hygienici rozpustili národní tým. Je samozřejmé, že vypočítavý český národ je současně podezíravý. Kdo jen trochu ví, co je fotbalová diplomacie, fotbalové zákulisí, ba fotbalové podsvětí, ví okamžitě své. Samozřejmě ze svého pohledu bez prokazatelných faktů. Je obecně známo, že od doby, kdy se nejen fotbal hraje o velké peníze, kluby reprezentaci země moc nemusí. Hráče sice vyšlou na sraz, ale se slovy: Hlavně se tam nezraň, víš přeci, kdo tě platí a že hrajeme o peníze v evropském poháru! Nedej bože, aby jim řekli: A moc se nehoň, ať máš sílu, až se vrátíš!

No a teď přibyl další faktor, že je přidána rada, aby návrat do klubu nebyl provázen nákazou všetečným virem, u kterého ani největší odborníci nevědí, jakou hru to s námi hraje. Zda je to na schovávanou, když pozitivně testovaný nemá žádné příznaky, a ještě ke všemu, kde se vzal, tu se vzal.

Takže i na úrovni národních týmů jsme v očekávání, zda to po nás bude schopen někdo někde zopakovat. To, že si na Faerských ostrovech pohráli hygienici se Slovanem Bratislava a zajistili postup svého mistra do dalšího předkola bez boje je podobnost čistě symbolická. Vždyť jde o naše bratry navazující na éru Československa. Ve vzájemném měření sil jsme vyhráli zaslouženě. To, že nám k úvodnímu gólu pomohl soupeřův brankář a ke druhému rozhodčí odpískáním penalty, přebila nádherná fotbalová akce završená přihrávkou Daridy a gólem Krmenčíka na 3:0. Nakonec i čestný úspěch domácích stál za vidění.

Natěšený fotbalový národ se chystal na utkání se Skotskem. Ne tak fotbaloví kluboví bafuňáři. Těm se zdálo, že už té národní slávy bylo dost, že je načase vidět slávu národa jiným zorným úhlem či jinou optikou. Vždyť prachy jsou všude, jen je zvednout. Třeba i za pomoci viru. Zápas se Skotskem se uskutečnil ve specifických podmínkách, kde o výsledku nakonec rozhodla očekávaná větší sehranost soupeře. Příkladem budiž Malinský, kterého trenér Hoftych v Liberci naučil dát si míč do volného prostoru a následně uplatnit své běžecké schopnosti. A v Olomouci jej vidím, jak míč převezme a maže s ním na prostředek hřiště, kde je nejvíc hráčů.

Závěr všeho povídání by měl být pozitivní. Další argument pro výstavbu fotbalového stadionu v Hradci Králové je, že hradecký fotbal vychoval pro národní tým i Malinského, Zeleného a Holeše...