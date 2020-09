Rozčílený Vlasák: Blázinec, nemá smysl hrát! Když poslouchám slova pana Prymuly...

Přerušit hokejovou extraligu do doby, než přestane platit opatření ministerstva zdravotnictví a jeho šéfa Romana Prymuly o maximálně tisícovce osob na zimáku? Dost možná až polovina klubů tuzemské nejvyšší soutěže by pro takový návrh zvedla ruku. Jedním z nich by byla i Plzeň. „Takový návrh hodnotíme jednoznačně kladně,“ přiznává v rozhovoru pro Sport.cz sportovní manažer Západočechů Tomáš Vlasák.

Takový návrh tedy ve čtvrteční valné hromadě Asociace profesionálních klubů (APK LH) podpoříte?

Ano, protože za nově stanovených podmínek vůbec nemá smysl hrát. Tady se navíc mění pravidla jednou za čtrnáct dní. Na začátku září vám povolí nějakou kapacitu, takže kluby prodají určitý počet permanentek, a po dvou týdnech vám řeknou: ´Ne, my vám tam ty lidi nepustíme.´ Takhle to dělat nejde. S tím jsou spojené i další věci.

Jaké?

Doteď jsme mohli na stadion pustit 3509 diváků a všichni to jsou permanentkáři. A teď jako máme začít obvolávat dva a půl tisíce fanoušků, že na hokej nemůžou, nebo smějí jít jen na jeden zápas a na druhý se to vymění?! To přece nejde, to je blázinec!

Víte, kolik klubů má na věc stejný nebo podobný názor jako vy?

Něco jsme sondovali, něco tedy víme. Je to ale určitě na valnou hromadu APK LH. Sejít se a říct si, co a jak. Když budu mluvit za nás, tak my prostě doma hrát nebudeme. Stoprocentně.

Zůstává ale otázkou, co bude následovat za čtrnáct dní, během kterých má omezení návštěv sportovních utkání prozatím platit. Vývoj situace nemusí být lepší...

To sice nemusí, ale mě na tom štve, že garance, které nám byly dříve dány, se takhle rychle zase změní. Takhle se to fakt nedá dělat. Notabene bych chtěl vědět, kolik lidí se na hokeji nakazilo. Ta čísla nám nikdo nedá, nikdo nám nic neřekne. A pak si v úterý večer pustím zprávy a poslouchám slova pana Prymuly...

Co se vám nelíbilo?

Řekne, že u nás jsme ještě benevolentní, že fotbalová bundesliga se v Německu hraje bez diváků. Jenže nikdo už neřekne to B, tedy kolik za to má bundesliga peněz. Kolik za to dostane za televizní práva, jaké kompenzace dostane od státu. My v tomto ohledu nevíme vůbec nic.

Navíc není pravda, že by v Německu fanoušci na fotbal nemohli. Od nové sezony německá vláda umožnila klubům naplnit 20 procent kapacity stadionů, i když zatím na šestitýdenní zkušební dobu...

To zaprvé a zadruhé tam mají finanční kompenzace úplně jiné.

Jak dlouho jste jako Plzeň odhodlaní nehrát, pokud budou platit současné podmínky?

Musím zopakovat, že za těchto podmínek se nám absolutně nevyplatí hrát. Je to likvidační a vůbec nevíme, jak s novým nařízením naložit. Co máme těm lidem (fanouškům) říkat? Prostě je to od pana Prymuly nebo odpovědných lidí nedomyšlený tah, který nám neumožňuje pokračovat.

S kolika diváky na stadionu by to v případě Plzně šlo?

Jako to bylo doteď, když to byla polovina stadionu. To je podle nás maximum, co se dá oželet. Jinak to ztrácí smysl.

Není navíc nešťastné nařizovat plošné omezení na tisícovku osob v hale, když někdo má zimák pro pět tisíc a někdo pro sedmnáct tisíc lidí? Ministr Prymula to obhajuje tím, že pokud by bylo na větších stadionech připuštěno více lidí, došlo by k jejich vzájemnému kontaktu po zápasech.

Přesně tak, to je další věc... Pro mužstva s většími halami je takové nařízení nesmysl.