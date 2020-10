ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Slavia v Dánsku? Vše dle pravidel, jen se neví, za kolik

Leč zákony trhu a zákony fotbalu jsou si podobné. I za minulého společenského systému si socialismus ve fotbale uchoval kapitalistickou tvář. Kupovali se a prodávali hráči i výsledky. Vytvářely se k tomu černé fondy, které tu a tam někdo zase rozkradl a velice zřídka za ně byl někdo potrestán. Většinou, jak bývá v naší zemi zvykem, tak na udání, a to třeba od funkcionáře klubu, kterého nevzali na zahraniční zájezd. A dnes, když se hraje o stále větší peníze, je o to více na pováženou, jakou roli v konečném výsledku, a to sportovním i ekonomickém, sehráli hráči a trenéři na hřišti, nebo hráči zákulisní. Jaké mají schopnosti a kolik peněz na ovlivnění těch, co to podle výkladu pravidel ovlivnit můžou.

Pravidla jsou například u výkladu o hře rukou nastavena tak složitě, aby si podle potřeby bylo možno vybrat. Kdyby se pískala jen ruka úmyslná, která zabránila přihrávce či střele na branku, tak by se těch penalt zase tolik nekopalo. Leč aby se dala penalta zapískat, musí být míč v pokutovém území, a ten si tam Slavia nezdařilým odkopem dopravila sama. No a on spadl na ruku Holeše. A dílo zkázy bylo dokonáno díky VARu. Tato technická vymoženost má zajistit dokonalost v rozhodování, a protože je používána dalším rozhodčím, a dle prováděcí směrnice jen někdy, dává další možnost k ovlivnění výsledku. Ve finále je vše dle pravidel, jen se neví, za kolik.

Před osmnácti lety prohrál Slovan Liberec na San Siru s AC Milán 0:1 a v odvetě vedl 2:1. Závěrečný nápor Slovanu utnul rozhodčí posledním hvizdem ještě před řádným koncem zápasu. Proč asi? AC Milán postoupil gólem na soupeřově hřišti, a když pohár mistrů vyhrál, trenér Ancelotti prohlásil, že největší problém jim nadělal Liberec. Čistě vzato ekonomicky je nebetyčný rozdíl, kolik vygeneroval peněz AC Milán postupem až do finále a kolik by jich dokázal na stejné cestě vydolovat Liberec.

Na Spartě způsobil los nadšení. Na losování jeli bez trpkosti a nervů. Do skupiny H Evropské ligy postoupili bez bojů v předkolech, jen na základě vítězství v našem národním poháru. Nadšení způsobila skutečnost, že ve zběsilém scénáři, kdy se všechny zápasy odehrají do Vánoc, přijede na závěr AC Milán a s ním Zlatan Ibrahimovic. Zápas se hraje až 10. prosince a před posledním kolem již může být rozhodnuto, takže výprava soupeře může být třeba bez něho. A taky třeba nevyzpytatelný vir si nedá pokoj a zamíří, kam se mu zachce. A UEFA i pan Prymula něco vymyslí. Na co se budeme koukat a jaké budou Vánoce, neví nikdo.