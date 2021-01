POZNÁMKA: I ty děti jsou z Hniličky na hniličku

A teď vysvětlujte dvanáctileté vnučce, proč se nemůže postavit do fronty u vleku, aby ji šlepr vyvezl nahoru na kopec. A té o čtyři roky mladší, proč může do tělocvičny na trampošku jen s trenérkou a rouškou na puse, zatímco na její kámošky Lindu, Emu, Jarču dojde ve středu, čtvrtek a v pátek. Protože když trénovat, tak jednotlivě a za zatemněnými okny k tomu. Jako za války, což jim zase vykládala prababička.

Jsou z toho na hniličku.

Kluci u nás na vsi ještě víc, když jim radíte, aby po vstřeleném gólu tolik neřvali, protože obecní drbna Myslivcová má oči a uši všude a určitě by šla bonzovat na obecní úřad starostovi, že těch výrostků tam hraje fotbal nějak moc a on s tím přece musí něco udělat, když to odporuje vládním nařízením.

Vždyť přece ten chlap, jehož jméno jim zase až tak moc neříká, i když je to olympijský vítěz z Nagana, ale kterého teď propírají v televizi i na všech webech, jim přece vzkazoval, že musí vydržet, než tahle prachmizerná doba pomine. Dělá všechno proto, aby zase mohli na trampolínách metat salta, na gymnastickém koberci vyšvihnout rondáty a blbnout s kamarády, na hřišti řvát po každém gólu, jak se jim zachce. A na sjezdovce se zabalit do vajíčka...

Jen pozor, abyste děcka nebyla dole na hniličku.

Teď je z toho na hniličku on sám, i když za Hniličkovým nedělním teplickým excesem kulantně nazývaným pochybením byla docela určitě upřímná snaha, aby Týna, Kája, Linda i Šimon s Ondrášem mohli zase sportovat a blbnout, jak bývali v časech předkoronavirových zvyklí.

Bohulibý úmysl, jímž se všechno vysvětlí a ospravedlní, se ex post vždycky najde. I na narozeninových oslavách teplického podnikatele se dá přece v přítomnosti mnohých vlivných lobbovat. V zájmu sportu a dětí strádajících nedostatkem pohybu.

Těch především...

Jen by se v okolí hotelu Prince de Ligne nesměla potloukat nějaká tamní šmírující Myslivcová, která to práskne. Nikoli pouze starostovi, ale rovnou do novin.

Čert ale babu vem.

K docílení odpustku přece Milanu Hniličkovi stačí poslat padesát tisíc na charitu a vzdát se poslaneckého mandátu, který za pár měsíců beztak vyprší.

Funkce skoro ministerská tím bude zachráněna, protože když v Národní agentuře sportu držím v rukou páku finančního ropovodu a všichni jsou na mě víceméně odkázáni, mohu si být jistý, že žádný ze sportovních svazů nebude remcat, natož naléhat, abych rezignoval a odstoupil.

To tak, poštvat si mě proti sobě.

Vždyť v tuzemsku je víceméně zvykem, že podobné kauzy vyšumí do vytracena, jako bublinky z načaté lahve sektu. A co potom?!

Zvlášť, když jsem rozjel tolik smysluplných a pro sport životně důležitých projektů a dotačních programů, zejména, když mám na stole tak fundovaný průzkum atraktivity jednotlivých sportů, na jehož základě lze peníze porcovat.

Fotbal s hokejem se proti němu sice halasně ohradili, ale teď i jim sklaplo, protože jsou si vědomi, že na mém posouzení a rozhodnutí záleží, kolik jim z ropovodu NSA do svazového rozpočtu přiteče.

Nemluvě o tom, že ve světě tuzemského sportu má až příliš mnoho bafuňářů máslo na hlavě a soudní obsílky na cestě, takže proč by se ještě připomínali voláním po hlavě předsedy Národní sportovní agentury?!

I ta děcka, i v jejichž zájmu na privátní párty v teplickém hotelu Prince de Ligne Milan Hnilička docela určitě lobboval, ať si ostatně zvykají, že tak už to ve vyšší české společnosti prostě chodí. A ať si při povinné četbě klidně dál zaškrtávají citát jistého Samuela Langhorne Clemense: „Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně."

Dvanáctiletá Týna to udělala a slova Marka Twaina si zaškrtla.

Na sjezdovku se nedostala, takže dole pod svahem na hniličku nebyla, z Hniličky však na hniličku je.

Její kámošky a kámoši zrovna tak.