Antoš: Pešánovi do mozku nevidím, jeho slova o nedisciplinovanosti jsem nepochopil

Jaký dojem tedy z výkonů českého týmu máte?

Popravdě musím říct, že se mi to úplně nelíbilo. Hrozně moc se trápíme v zakončení. Mužstvo chtělo hrát takticky, plnit věci, které po něm trenéři chtěli. Ale vždycky přišly chyby a v rozhodující moment, kdy mohli dát gól a zlomit zápas, tak to nepřišlo.

Čím si vysvětlujete nedělní kolaps s Ruskem, kdy Češi ještě ve 37. minutě vedli 3:1, ale nakonec prohráli 4:7?

Stává se to, ale nerozumím tomu. Ale i v předchozích zápasech se Švédy a Finy hráli kluci v některých fázích výborně, mohli to zlomit, jenže to neudělali a soupeř se místo toho narovnal a pak nás dorazil. Prostě mi v naší hře chyběla taková lehkost v přechodu a v zakončení.

Souhlasíte s trenérem Filipem Pešánem, který po každém zápase mluvil o tom, že rozhodla nedisciplinovanost? Vždyť třeba na úvod proti Švédům obdrželi Češi čtyři menší tresty, což není zas tak velké číslo...

Právě že jsem to moc nepochopil. Nevidím mu do mozku, takže nevím, co myslí tou nedisciplinovaností. Jestli jde jen o fauly, nebo o nedisciplinovanost ve hře. Řekl bych, že v některých chvílích bylo mužstvo velmi disciplinované a hrálo, co mělo. Jenže pak přišly totální chyby, kterými se to zlomilo. Neřekl bych, že to bylo nedisciplinovaností týmu. Mně ten výkon přišel strašně svázaný a takový bez lehkosti.

V jakém smyslu?

Že všichni chtěli něco plnit, ale vlastně se zapomínalo na to, že to je hra. Působilo to na mě prostě divně a náš hokej jako takový se mi moc nelíbil. Prohry se Švédy v prodloužení a s Finy po nájezdech nemají s disciplínou co dělat. To bylo o špatném zakončení při velkých šancích. A s Ruskem přišel totální kolaps v závěru.

Kteří hráči vás potěšili?

Vůbec špatně nevypadal Lenc, který to potvrzuje dlouhodobě, a Špaček. V obraně se zlepšuje Gazda. S těmito hráči můžeme do budoucna počítat. Potřebují si projít těžkými zápasy na mistrovství světa. Obávám se ale, že zrovna třeba Gazda moc šancí jet na mistrovství světa nemá.

Od koho jste naopak čekal víc?

Že by mě někdo vyloženě zklamal a řekl bych si, že to byla hrůza, bych netvrdil. Některé výkony byly podprůměrné, což na mezinárodní hokej nestačí, ale že bych byl z někoho konsternovaný, jak byl žalostný, to rozhodně ne.

Dokážete odhadnout, kolik hráčů z výběru pro Švédské hry se může objevit v květnu na Českých hrách, které už budou generálkou pro MS v Lotyšsku?

Pět by jich být mohlo. Ale základ týmu by měli tvořit top hráči z extraligy a KHL.