Tři klíčové přísady. Kouč Muchové popisuje recept na český tenisový úspěch

Jak je těžké připravovat semifinalistku Australian Open v podmínkách lockdownu?

Po pravdě už jsme na lockdown zvyklí, protože jsme takhle spolupráci s Kájou zahájili. Teď nás spíš trápí její zranění. Může jen lehce cvičit, ale vzhledem k natrženému břišnímu svalu tenis zatím nepřichází v úvahu. Takže se snaží pracovat s kondičním trenérem a měla by zahájit intenzivní fyzioterapii s Michalem Novotným.

Máte plán, kdy by měla zase začít hrát?

Dřív než v Miami (od 23. března) to nepřichází v úvahu a skoro si troufnu říct, že v Miami by hrála, jen když to půjde hodně dobře. Nelze letět na Floridu bez tenisové přípravy. Uvidíme, kolik budeme mít času popracovat na kurtu a pak se rozhodneme. Zatím je to v plánu.

Karolína Muchová během semifinále Australian Open.

Kelly Defina, Reuters

Stanovili jste si na zbytek sezony priority?

Pokud turnaje proběhnou tak, jak jsou naplánovány, tak bude sezona našlapaná i tím, že je olympiáda. Ve druhé polovině dubna se hraje ve Stuttgartu a pak už jsou Madrid, Řím, Roland Garros a hned zase tráva, která je pro Káju výborným povrchem. Musí na to být připravená a já bych hlavně chtěl, aby zbytek sezony dohrála bez zranění. To by bylo skvělý.

Tenistka Petra Kvitová a trenér David Kotyza po návratu z Wimbledonu.

Petr Horník, Právo

Když se vrátila z Austrálie, vykládala, co všechno na své hře hodlá zlepšit. Dal jste Karolíně za pravdu?

V Austrálii udělala pokrok ve věcech, o kterých jsme se bavili po minulé sezoně. Hlavně po mentální stránce. V ostatních tenisových věcech, ať už technických, nebo taktických, tak tam prostor pořád vidím. Teď jde o to, abychom ho vyplňovali. Pro Káju je semifinále Australian Open motivací, aby pracovala dál. Ona si ale uvědomila, že je nutné využít každou skulinu. Jenom talent nestačí. Je to výhoda, ale není to garance, že se povede být ve špičce. Na tom, kde je místo ke zlepšení, se pak většinou shodneme.

Můžete v této době dál využívat při koučování některé online prvky, k čemuž jste byl před pár týdny okolnostmi donucen?

My tu situaci tahle nenaplánovali. Onemocněl jsem a nemohl jsem do Austrálie letět. Pak se tam naštěstí dostala Bára Štefková, která výrazně pomohla a mohli jsme komunikovat. Mně to přijde jako východisko trochu z nouze. Uvidíme, jaká bude možnost cestovat. V Austrálii měl každý hráč omezenější prostor. I pokud by byly podmínky přísné, tak nepočítám, že trenér zůstane doma u počítače. Ale ve výjimečných případech to taky jde, to jsme si vyzkoušeli.

KOTYZOVY NEJSLAVNĚJŠÍ SVĚŘENKYNĚ Petra Kvitová (listopad 2008 – leden 2016) Caroline Wozniacká (duben – srpen 2016) Karolína Plíšková (prosinec 2016 – září 2017) Barbora Strýcová (leden 2018 – listopad 2019) Karolína Muchová (březen 2020 – dosud)

Karolína se netajila, že začala spolupracovat s mentálním koučem Radkem Šefčíkem. Znáte někoho ze současné ženské špičky, kdo se bez psychologické pomoci obejde?

To je téma, se kterým někteří hráči nevycházejí na světlo boží, protože v nich je zakořeněná představa, že když někdo dělá s psychologem, tak je divnej. Je důležité, aby psycholog, nebo mentální kouč spolupracoval s trenérem i hráčkou a ten trojúhelník byl vyvážený. Neznám zázemí všech špičkových hráček, ale s těmi, se kterými jsem pracoval, ať to byla Petra, Kája Plíšková, Bára Strýcová, tak všechny měly někoho, kdo jim s mentální stránkou pomáhal.

Zažíváte po dlouhých letech na tenisovém okruhu se svými hráčkami ještě nějaké překvapivé situace, které vás zaskočí?

Je pravda, že s holkama pracuju dlouhou dobu, ale přiznám se, že překvapení je téměř každodenní. Ráno si něco plánujete a v průběhu dne jste překvapený, že to tak neběží, ale večer zjistíte, že to vlastně žádné překvapení není (směje se). Je to zajímavé, ale pořád se učím a zjišťuju, že některé věcí se naplánovat nedají.

Česká tenistka Karolína Muchová ve čtvrtfinále Australian Open.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Poznáte, že bude mít vaše hráčka den, kdy ji opravdu nikdo nemůže porazit? Což se někdy říká hlavně o Petře Kvitové.

Petra je extrém v té přímočarosti, v tom, jakou hru hrála, nebo hraje, když jí to jde. Ostatní holky mají jiný způsob, jak se dostanou k vítězství. Ve finále se počítá výhra a je v zásadě jedno, jak k ní dojdete. Jsou situace, kdy máte jako trenér pocit: Dneska je Den D. Ale často jsem se taky spletl. Na obě strany. Je tam strašně moc faktorů, co to ovlivňují. Tenis je tak unikátní, těmi pravidly. V tom je to hezký, že si to nepropočítáte.

Sám jste se v minulosti párkrát charakterizoval jako rocker. Je pro vás důležité vědět, co vaše svěřenky poslouchají za hudbu, jaké sledují filmy, co čtou?

Není třeba se hrabat v tom, na co kdo kouká za seriály a podle toho hodnotit, jaký ten člověk je. Já se Káje snažím do soukromí nezasahovat, to jde mimo mě. Určitě si ale máme o čem povídat. A co se týče hudby. Snad podle ní úplný odpad neposlouchám (směje se).

Česká tenistka Karolína Muchová se na letošním Australian Open rozjela k senzačním výkonům.

Kelly Defina, Reuters

Po ukončení kariéry Tomáše Berdycha dodatečně doceňujeme, jak výjimečným byl tenistou. Čím to podle vás je, že u žen se daří kontinuálně vychovávat špičkové hráčky?

To je na hodně dlouhý rozhovor. Co ale prostupuje moji zkušenost s velkou skupinou holek, které se dostaly do špičky, tak je to výrazné angažmá rodičů. Zejména otců, kteří ty holky v úvodu kariéry hodně formovali. To vidím jako velké plus, když se to vezme za správný konec. Když se kouknu na období před deseti lety, bylo taky důležité, jak Petra triumfem ve Wimbledonu motivovala ostatní holky. Najednou viděly souputnici z Fulneku, která vyrostla v normálních podmínkách, bez extrémní finanční podpory, nebyla v žádné slavné akademii. Řada holek si řekla: Ono to jde, pojďme to taky zkusit! A pak ještě jedna unikátní věc.

A to?

Když to srovnám se světem, tak je to práce v těch největších tenisových centrech: v Prostějově, v Praze na Štvanici, na Spartě. Kluby fungují lépe než slavné akademie. Když jsem pracoval v Prostějově, tak se na tréninku potkaly Petra Kvitová, Lucka Šafářová, Petra Cetkovská. Do toho Tomáš Berdych, Radek Štěpánek... Na jednom místě se koncentrovali tak šikovní hráči, že byla šance, že z toho vyleze zase někdo další.

Česká tenistka Karolína Muchová v akci na Australian Open ve čtvrtfinále proti Ash Bartyové.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Od chvíle, kdy Serena Williamsová otěhotněla, rozšířil se výrazně okruh tenistek, jež si na každém grandslamu dělají zálusk na titul, který mohou vyhrát klidně i nenasazené hráčky. Bude to podle vás i trend dalších let?

Může být, ale zároveň trochu otěže přebírá Naomi Ósakaová. Způsob, jakým vyhrála už čtyři grandslamy, byl impozantní. I svou hrou může být nástupkyní Sereny. Nechci říct, že vyhraje přes 20 grandslamů, ale je odskočená. Pole je sice široké, ale Naomi je tou, co vede peloton a maličko má před ním náskok.

Je pro vás pořád motivací dovést svou hráčku až ke grandslamovému titulu, i když už jste to s Petrou Kvitovou zažil?

Já takhle moc nedokážu přemýšlet. Snažím se žít přítomností a pomáhat Káje. Ten pocit, když se vyhraje, je příjemný, ale když pak ta holka přijde a řekne: Kouči, pomozte mi, tak je to pro mě důležité a dává mi to energii pokračovat dál. Protože ten kočovný život není úplně jednoduchý. Práce mě baví a naplňuje mě. A když někomu pomůžu, tak jedině dobře.