ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Fillo hloupě poškodil Baník

Začnu posledním utkáním 22. kola, v němž Slavia hostila Baník. Byl jsem zvědavý, jak zafunguje výměna trenéra a jak si Baník poradí bez Luboše Kozla. Většinou je nový trenér impulzem, ale nemusí to platit vždy. Tentokrát to fungovalo. Pro Baník je škoda, že ho hloupě poškodil svým vyloučením Fillo.

Nechat se takhle vyprovokovat už ve 3. minutě, to je trestuhodná hloupost. Pro mne něco nepřijatelného. Fillo si červenou zasloužil, on má úlety i v jiných zápasech. Bořila je také dost. Nevím, co si řekli, ale tak zkušený hráč, jakým Fillo je, se prostě nemůže nechat takto vyprovokovat a oslabit mužstvo.

Slavia byla první poločas výborná, Masopust dal krásný gól, Stanciu proměnil penaltu, vypadalo to, že zápas bude mít jednoznačný průběh. Neměl. Slavia podlehla sebeuspokojení, že se jí nemůže nic stát, přestala to být ona a Baník toho využil. I v deseti hrál výborně, jeho přímočaré útoky byly perfektní a mohl vyrovnat, což jsem mu přál.

Jistě, neměl co ztratit, prohrával 0:2, ale šel do rizika a málem mu to vyšlo. Slavia se nemohla dostat do zápasu, měla sice ještě nějaké šance, ale do konce se bála o výsledek. Vždyť v nastavení Baník neproměnil obrovskou šanci. Podléhat sebeuspokojení se zkrátka nevyplácí.

Fotbalisté Slavie Praha oslavují druhý gól během utkání s Baníkem Ostrava.

Vlastimil Vacek, Právo

Beauguel ukázal svoji sílu

O Plzni jsem minule říkal, že od ní čekám víc, už ale třikrát v řadě vyhrála a postoupila v poháru. Proti Olomouci hrála velmi dobře, soupeře vzadu prakticky k ničemu nepustila a vpředu opět ukázal svoji sílu Beauguel. Dal podobný pěkný gól jako minule a jsem zvědavý, jak si povede o víkendu na Spartě.

Ta se pod koučem Vrbou dobře rozjela, uvidíme, co s ní udělala vynucená pauza. To uvidíme už v úterý s Příbramí, ale s Plzní to bude jiný zápas, předpokládám, že mnohem náročnější.

Florent Poulolo ze Sigmy Olomouc a Pavel Bucha z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Chválil jsem České Budějovice, to, co se jim stalo v nastavení s Mladou Boleslaví je až neskutečné. Středočeši se chytili, vedli, Dynamo srovnalo, ale Čolič nedal penaltu. Zápas spěl k remíze, i když domácí se tlačili dopředu.

Závěr byl pro ně krutý a fotbalově až neuvěřitelný. Boleslav jim dala dva góly v rozmezí posledních dvou minut nastavení... To je neskutečně kruté, ale věřím, že Jihočechy to do kolen nesrazí.