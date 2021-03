Remíza se Slovinci? Chyběl klid a hráč, který by to vzal na sebe, tvrdí Jarošík

Zkraje mě překvapil elán Slovinců. Trochu na nás vlítli a my s tím měli problémy. Chvilku jsme nedokázali udržet míč. Když jsme ho získali, zbytečně jsme hned hráli nepřesný, dlouhý balon. Dalo se víc kombinovat, ale musím na druhou stranu říct, že bez střední zálohy se moc hrát nedá. Trochu jsme se pak přizpůsobili stylu Slovinců, takže jsme hodně míčů kopali dopředu. Láďa Krejčí měl vzadu klid na balonu, věří si na něm, má dobrou přihrávku. V tomhle zápase byla možná škoda, že nehrál v záloze. Nevím, jaká byla situace ohledně stoperů, ale potřebovali jsme jednoho záložníka, který by hru zklidnil, otočil to a hráli jsme přes něj. Měli jsme klid v rozehrávce, ale neměli ho v záloze.

Převládá zklamání, ten zápas jsme chtěli zvládnout, říká po remíze se Slovinskem Karel Krejčí

Kluci se ale hrozně snažili a zasloužili si vyrovnání, i když jsme si moc nevytvářeli šance. Po přestávce jsme se zlepšili hlavně po stranách, kdy byl výkon našich krajních obránců v první půli špatný. Granečný neměl svůj den, vůbec mu to nešlo. Po změně stran poslal Karel Krejčí na levý kraj obrany Sadílka, který se mi líbil i v záloze, ale zase do rozehrávky nebyl až tak konstruktivní, aby to posunul o patro výš. Hodně se snažil, ale Granečný i Holík, to bylo v sobotu hrozně málo. Nepřesní, špatné dotyky a centry, ani jim to neběhalo. Za mě zklamání.

Líbila se mi střídání, která nám pomohla. Začali jsme potom trochu kombinovat, víc se prosazovali po stranách a tlačili se dopředu. Přes střed to ale nešlo. Postrádali jsme hráče, který byl to vzal na sebe. Snaha po křídlech byla však už mnohem větší. Akorát chyběla trochu kvalita, abychom dvacet metrů kolem vápna dali dobrý centr, netrefili prvního hráče, dali kvalitní balon za obranu... Sadílek se dostal k několika centrům, čtyři až pět jich ale bylo zblokovaných. Na hřiště přišel ještě Karabec, který si dovolí narážečku, umí podržet míč. Takový hráč nám tam taky scházel.

Se Slovinci to nevyšlo, se Španěly to musíme odjezdit na krev, říká Michal Sadílek

Z mého týmu Celje nastoupil za Slovince Zaletěl, který hrál na pozici defenzivního záložníka. Plnil si taktické věci, aby stál před obranou, držel prostor, hrál jednoduše, byl důrazný a nenechal se obejít. Na tomhle postu se mi ale Žan nelíbí. Nemá sice ideální výšku, přesto ho radši vidím na stoperu. Na šestce není moc v pohybu, ani nechce balon do rozehrávky. Vzadu na ni má klid, má všechno před sebou, umí dát dlouhý, křížný míč do nohy. Za mě je to klasický stoper, tam je skvělý.

Ladislav Krejčí v akci v utkání se Slovinskem.

Borut Zivulovic, Reuters

Od Slovinců jsem čekal, že budou ze začátku trochu vyčkávat, ale zvolili tuhle taktiku s důrazem, nasazením, dlouhými balony za obranu, což jim vycházelo. Ke konci jim pak došly trochu síly. Naši kluci se snažili, hecovali a bod si, jak už jsem zmiňoval, zasloužili.