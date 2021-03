Kováč doufal ve standardky a ocenil defenzivu. Do áčka má nejblíž Krejčí, říká

Čeští reprezentanti do 21 let nepronikli na mistrovství Evropy do vyřazovacích bojů. Po porážce 0:2 s favorizovanými Španěly obsadili v základní skupině třetí příčku. Závěrečné vystoupení Lvíčat v Celje proti obhájcům zlata hodnotí pro Sport.cz někdejší fotbalový reprezentant Radoslav Kováč.

„Až do inkasovaného gólu jsme působili velmi aktivně, snažili se napadat a hra snesla velmi dobrý parametr. Potíž byla v tom, že jsme si nevytvořili žádnou šanci, ve finální fázi jsme strádali celý turnaj a dávali málo gólů, což byl největší problém. Vstřelili jsme jenom dva, které byly navíc vlastní.

Samozřejmě, šlo se možná proti Španělům dostat třeba víc do střely, ale soupeř jich taky hodně zblokoval a výborně nás dostupoval. Sršel aktivitou, měl tlak na míč. Možná nám chyběla i větší odvaha jít jeden na jednoho, jenže kvalita Španělů byla fakt enormní. Do 60. minuty přitom neměli až na jeden moment velkou příležitost, jen náznak v prvním poločase. Po gólu se to ale zlomilo.

Forma našich útočníků nebyla dobře načasovaná, ať už jde o Šášu (Šašinka) nebo Drchyho (Drchal), kteří v klubech nehrají úplně pravidelně, což je vždycky strašně složitý. Je to stoprocentně znát, Španělé hrají stabilně první nebo druhou ligu, v tom byl největší rozdíl.

V obraně jsme ale byli proti Španělům poctiví a dobře organizovaní. Líbily se mi návraty, dobré dostupování. Na pravém kraji nastoupil Fukala, který v defenzivě, kde je za mě lepší hráč do ofenzivy, zahrál výborně. Nebylo to ale jenom o čtyřce vzadu, ale celém týmu, jenž výborně pracoval dozadu. Bohužel Italové rozhodli o vítězství nad Slovinskem už během první půle, kdy vedli 3:0. A když nám pak dali Španělé první gól, bylo vlastně hotovo...

Jsou fantastičtí na míči. Jsou i týmoví, vědí, co mají hrát. Individuální kvalita hráčů je vysoká a mají výborné držení balonu. Přesto jsem věřil, že bychom si mohli počkat na nějakou šanci a prosadit se ze standardky, v nichž jsou schopni skórovat Chaly (Chaluš) nebo Láďa Krejčí. Do standardek jsem vkládal největší naději na gól, bohužel se tak nestalo. Vystřelili jsme nakonec snad jenom jednou na bránu, což je prostě málo.

Klíčový zápas turnaj byl se Slovinskem, v němž kreativní hráči bohužel nehráli. Veliká škoda, kdyby nastoupili, zápas bychom podle mě zvládli. Ale to je všechno kdyby... Přece jen trenér Krejčí věděl, jak jsou na tom kluci zdravotně, jak trénují, v jaké jsou formě. Takže pro nás se tohle dost těžko hodnotí.

Pochválil bych Láďu Krejčího, odehrál fantastický turnaj a z této party má absolutně nejblíž do reprezentačního áčka. Velmi dobře zahrál na stoperu, byť ve Spartě nastupuje na šestce. Oba posty zvládá skvěle! Dobrý šampionát má za sebou taky brankář Jedlička. Velmi mile mě překvapil Karabec, na to, že mu je sedmnáct let, zahrál velmi dobře. Budoucnost má před sebou taky Šulc. Disponuje dobrým pohybem, vedením míče. I Linži (Lingr) se snažil, ale bylo to složitý, branky jsme bohužel nestříleli."

