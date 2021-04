GLOSA: Fed Cup bez Plíškové? Do českého týmu v tuto chvíli nepatří

Obrovský respekt a uznání. To, co Karolína Plíšková udělala pro český tenis v posledních letech, je obdivuhodné a je třeba před jejími úspěchy smeknout. Jedno je však nutno si přiznat. Současné výkony bývalé světové jedničky jsou hodně za očekáváním a nehrající kapitán Petr Pála má před blížícím se finálovým turnajem Billie Jean Kingové, jak se Fed Cup nově jmenuje, k dispozici lepší hráčky.

Třináctého dubna startuje nová podoba Fed Cupu. Turnaj změnil název na pohár Billie Jean Kingové, celý se odehraje v Budapešti ve čtyřech skupinách po třech týmech. Do semifinálových bojů postoupí jen vítězové skupin.

Český tým se bude muset vypořádat s Německem a Švýcarskem, zda u toho však bude Karolína Plíšková, je otázkou. Devětadvacetiletá tenistka je díky zmrazenému žebříčku stále jasně nejlepší hráčkou Česka, její výkony nejen v letošní sezoně však vypovídají o něčem úplně jiném.

Sedm výher, šest porážek, maximem pak je postup do třetího kola Australian Open. Mezi neúspěchy se zvlášť vyjímá nezdar ve druhém kole turnaje v Abú Zabí s 292. hráčkou světa Ruskou Gasanovovou či debakl z Dubaje s Američankou Pegulaovou 0:6, 2:6.

Nedaří se ani na grandslamech

A když už jsme se dotkli grandslamů, i tady je bilance svěřenkyně Saschi Bajina tristní. Od semifinálové účasti v Melbourne v roce 2019 nedošla česká jednička dál než do osmifinále.

„Hodně trénuju, což se ale neprojevilo v zápasech. Natrénováno mám, fyzička je dobrá. Jen se do toho potřebuju dostat," říkala Plíšková po letošním Australian Open, kde vypadla ve 3. kole.

Karolína Plíšková skončila na turnaji v Miami záhy.

Geoff Burke, Reuters

Jenže krize trvá dál. Plíšková je v žebříčku zohledňujícím výsledky jen v letošním roce 29. hráčkou světa, před ní jsou z krajanek Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Petra Kvitová i Markéta Vondroušová. Jen těsně za trojnásobnou fedcupovou šampionkou je pak Marie Bouzková.

A tak se nabízí myšlenka v minulosti neakceptovatelná, totiž vynechat Plíškovou z nominace na blížící se pohár Billie Jean Kingové.

Vezměme si to popořádku. Karolínu Muchovou sice stále brzdí drobnější zdravotní problémy, svou semifinálovou účastí na Australian Open, kde mimo jiné vyřadila právě Plíškovou, jasně ukazuje pod trenérem Kotyzou svůj progres.

Doslova jako raketa letí žebříčkem donedávna spíše jako deblistka braná Barbora Krejčíková, finalistka nabitého turnaje v Dubaji a v současnosti již 39. hráčka světa. Mimochodem, brněnské rodačce patří dvanácté místo pokud jde o letošní výsledky.

Karolína Plíšková během zápasu s Igou Swiatekovou

Vlastimil Vacek, Právo

Pojďme dál. Petra Kvitová stále ukazuje, proč je mezi elitou. I letos předvádí velmi stabilní výkony. S rozšířením své sbírky dvou grandslamových titulů to sice bude mít v 31 letech obtížné, stále však dokáže soupeřit s nejlepšími. Letošní rok jí kazí zatím jen rychlý konec na Australian Open, svoji sílu však prokázala v Kataru, kde celý turnaj po parádních výkonech vyhrála.

Českou trojkou a 20. hráčkou světa je Markéta Vondroušová. Navzdory poslední drtivé porážce od Sabalenkové v Miami může být se svými výkony spokojená. Semifinále na pětistovce v Melbourne či osmifinále na Australian Open jsou slušným počinem. O tom všem se Karolíně Plíškové může letos zatím jen zdát.

Sečteno, podtrženo, do dvouher má Petr Pála na výběr minimálně ze tří či čtyř hráček s lepší momentální formou, než má grandslamová finalistka z US Open z roku 2016.

A vzhledem k tomu, že čtyřhry Plíšková až na výjimky nehraje a český tým se zde stále může spolehnout na dvojici Krejčíková, Siniaková, je její nominace ve vážném ohrožení.

Co tedy pro nominaci české hvězdy hovoří? V současné době snad jen zkušenosti, zda to však bude Petru Pálovi opravdu stačit a jestli by Karolína Plíšková o účast v týmové soutěži vůbec stála, ukáží následující dny.