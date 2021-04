Kdo postoupí do finále? Vůjtek v něm vidí Liberec, neshodnou se ani Hadamczik s Antošem

V sobotu startují v Praze a Třinci obě semifinálové série play off hokejové extraligy, v nichž se utkají týmy, které v letošní vyřazovací části ještě ani jednou neprohrály. Sport.cz oslovil hokejové experty s dotazem, jak dopadnou bitvy Sparty s Libercem a Třince s Mladou Boleslaví.

Do ankety Sport.cz se zapojili někdejší trenéři české reprezentace Alois Hadamczik a Vladimír Vůjtek a rovněž bývalý útočník a dnes spolukomentátor ČT Milan Antoš. Jaké jsou jejich tipy na finalisty? Shoda mezi nimi nepanuje...

„V obou sériích čekám velký boj, už to nebude 4:0 na zápasy jako ve čtvrtfinále," míní Vladimír Vůjtek.

Sparta - Liberec

Vladimír Vůjtek: Netroufám si tipnout favorita, ale musím říct, že víc věřím Liberci. Od Vánoc hraje velmi dobře, mančaft si sednul a líbí se mi. Navíc je to vítězné mužstvo.

Alois Hadamczik: Rozhodnou gólmani. Salák je vynikající brankář, a právě on může být tím důvodem, proč postoupí Sparta.

Milan Antoš: Sparta je favorit a měla by to zvládnout. Má výjimečnou přesilovkovou formaci, tři opravdu dobré lajny, ale hlavně skvělou a v extralize nejlepší obranu s brankářem Salákem, což je v play off důležité.

Třinec - Mladá Boleslav

Vladimír Vůjtek: Vsadil bych na Třinec, i když i Boleslav hraje velmi dobře.

Alois Hadamczik: Boleslav už dlouhodobě tipuju na finalistu. V Třinci jsem odstartoval svou kariéru, zažil jsem v něm krásné roky. Dostal jsem tam výuční list a Ocelářům budu držet palce i teď. Přesto si myslím, že postoupí Boleslav, i když to bude vyrovnané. Už delší dobu se mi líbí práce jejích trenérů, kteří u mě mají velký kredit, a vedení klubu.

Milan Antoš: Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Boleslav překvapuje rychlostí hry a uvidíme, jestli Třinec potvrdí svou formu ze čtvrtfinále. Osobně bych trošku favorizoval Třinec, rozhodnou jeho individuality. Jsem zvědavý, jakou Boleslav zvolí taktiku. Jestli bude chtít hrát svou hru, nebo se bude snažit vymezit proti nejlepším hráčům soupeře a třeba na ně hrát osobku. Jsou to pro mě trochu šachy. Může to ale být dlouhá série.