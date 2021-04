ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Radost mi udělal Hložkův střelecký koncert

„Dnes začnu tím, z čeho jsem měl sám největší radost. Adam Hložek se po zranění hledal a v neděli našel. Vůbec nejde o to, že na Letné hrála poslední Opava. Důležité bylo, že se Adam do šancí nejen dostával, ale hlavně je proměňoval a svůj výkon ještě vyšperkoval gólovou asistencí. Radost z toho mám hlavně proto, že jsem si Adama vytáhl do áčka a dal mu šanci, kterou chytil, jak se říká, za pačesy. Moc mu přeji, aby pokračoval v těchto výkonech, vydrželo mu zdraví, s formou šel dál nahoru, a nakonec se dostal i do nominace na mistrovství Evropy. Když bude hrát takhle, nepochybuji o tom, že dokáže být platný. V neděli byl TOP hráčem nejen tohoto zápasu, ale celého kola.

Sparta v tom utkání potvrdila roli favorita. Opava už je asi odsouzená k sestupu, zbývá jí jen mizivá naděje, ale určitě se o ni porve. Slezané byli totiž týmem, který dal zápasu na Letné správný náboj a atraktivitu. Hlavně ve druhém poločase, i když prohrávali 0:2, nerezignovali na ofenzívu, ale naopak se snažili korigovat nepříznivý výsledek. Odměněni byli dvěma góly a odváží si slušný výsledek 2:4.

Sparta dál bojuje o druhé místo, a tudíž o kvalifikaci do Ligy mistrů, ale Jablonec nechce tuhle pro něj historickou šanci pustit. Opět potvrdil svoji výbornou formu a odvezl si tři cenné body z jihu Čech, odkud se nevozí lehce. Sparta má sice zápas k dobru, ale s rozjetou Plzní, a s tou to nebude mít jednoduché. Navíc o víkendu hraje v Liberci, kde se jí v posledních ligových sezonách moc nedaří. Jablonec si drží výkonnostní laťku hodně vysoko, má papírově lehčí los, což nemusí být rozhodující, už jsme zažili jeho klopýtnutí. V každém případě to podle mne bude souboj na dálku do poslední chvíle.

Zmínil jsem České Budějovice. Moc se jim teď nedaří, a nemyslím si, že by to byla vina trenéra Davida Horejše, kterého považuji za velmi dobrého kouče. V Budějovicích odváděl dlouhodobě výbornou práci. Bude hodně záležet na vedení klubu, jestli s ním bude mít trpělivost a dá mu šanci. Média spekulují o jeho odvolání, což by byla škoda.

Adam Hložek ze Sparty Praha oslavuje svůj druhý gól během utkání s Opavou.

Vlastimil Vacek, Právo

Velmi dobře se rozjela Viktoria Plzeň, opět hrála výborně a souhlasím s trenérem Adrianem Gulou, že to byl asi nejlepší výkon Viktorie na jaře. Má ve svých rukách čtvrté pohárové místo. Oproti Slovácku má těžší los, teď ji čeká Slavia, které se nepovedlo potvrdit už na Bohemce titul. Určitě to bude chtít udělat teď a vítězstvím. A jak už jsem řekl, Viktorii čeká ještě dohrávka se Spartou. Nicméně nepochybuji, že o Evropu zabojuje.

Nejednou jsem chválil Slovácko. V Plzni na mne působilo hodně unaveným dojmem, Viktorka byla živější a lepší už v první půli. Poločasové skóre 1:1 rozhodně neodpovídalo průběhu zápasu, ale Ba Loua, ač se dostával do šancí, je neproměňoval, což se mohlo stát pro Plzeň osudným. Sledovat tenhle souboj o Evropu bude také zajímavé. Navíc Plzeň má šanci i přes domácí pohár.

Zajímavý bude i boj o záchranu. Příbram překvapila vítězstvím v Karviné, venku naplno bodovala podruhé, zatímco doma prohrává. Bude pro ni klíčové, jak si o víkendu povede s Jihočechy. Tím, že Brno doma remizovalo s Teplicemi, se boj o záchranu zkomplikoval. Opět se ukázala brněnská bolest, o níž jsem psal už několikrát. Těžko si vypracovává šance, a když už, tak je zahazuje. Dlouho hrála Zbrojovka proti deseti, přesto vítězný gól nevstřelila. Situace v boji o záchranu se tak ještě víc zdramatizovala, což je pro fotbal jen dobře. Ve hře zůstávají především Příbram, Brno a Teplice, ale úplný klid nemohou mít ani v Mladé Boleslavi."