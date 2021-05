ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Gratulace Slavii k famózní obhajobě

Mimořádně zajímavý bude souboj o druhou příčku. Podle mne až do konce ligového ročníku má Jablonec až na utkání se Slavií relativně lepší los. Má doma Teplice, jede do Příbrami, přivítá Slavii a končí v Ďolíčku s Pardubicemi. Sparta má k dobru dohrávku, ale s nevyzpytatelnou Plzní, už v neděli ale přivítá Baník, jede do Mladé Boleslavi, pak na Bohemku a končí doma s Brnem. Los nemusí být rozhodující, ale může. I vzhledem k výkonům Sparty v posledních zápasech na venkovních hřištích.

Jablonec pokračoval proti Olomouci ve výborných výkonech. I když hrál hodinu v deseti, dokázal zápas otočit po výborném výkonu. Opět se potvrdila jeho obrovská síla v útočné dvojici Schranz – Doležal, kterou podpořili obětavým výkonem ostatní hráči. Takový obrat z 0:1 na 3:1 se hned tak nevidí. To rozhodně nemůže nechat Spartu v klidu.

Zleva autor první branky Jablonce Ivan Schranz, Martin Doležal z Jablonce a Jan Krob z Jablonce se radují z gólu.

Vít Černý, ČTK

Potvrdilo se to i v Liberci, kde se jí v posledních letech moc nedaří. Prvních patnáct minut měla dobrých, ale pak převzal iniciativu Slovan. Hrál výborně a jeho snahu korunoval skvělým výkonem autor dvou gólů Pešek. Mohl a měl přidat třetí gól a bylo by po zápase. Sparta během dvou minut vyrovnala nádhernými góly Karlssona a Hložka, který se skvěle zorientoval v šestnáctce a rychlou i přesnou střelou levačkou k tyči vyrovnal. Znovu ukázal, že mu nedělá problém, jestli má zakončit pravou, levou nebo hlavou. Je to opravdu veliký talent. Sparta se dostala do psychické výhody, ale nedokázala toho využít. Naopak Slovan se zvedl, a nakonec měl ke třem bodům blíž. Byl to krásný zápas, ve vysokém tempu, plný soubojů se spoustou šancí. Takové ligu zdobí. Sparta si odvezla bod, za který může být ráda, ale v konečném účtování jí ty dva, které pod Ještědem nechala, mohou chybět. Uvidíme, jak nakonec tento souboj na dálku o kvalifikaci v Lize mistrů dopadne.

Jakub Pešek (vpravo) ze Slovanu Liberec a Michal Sáček ze Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Podívám se ještě na spodek tabulky. Situace se zúžila na boj Teplic s trojicí na sestupových příčkách. Jak už jsem několikrát řekl, moc jim záchranu přeji. Mladá Boleslav si podle mne výhrou na Slovácku už pojistila účast v příštím ročníku. Naopak Slovácko si hodně zkomplikovalo boj o vyšší příčky a účast v evropských pohárech. I když pro Opavu a Příbram to bude v posledních kolech hodně složité, Brno je na tom přece jenom lépe, nelze nikoho ještě úplně odepsat, i když příští kolo může o mnohém rozhodnout."