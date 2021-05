ŠČASNÉHO ZÁPISNÍK: Sparta si nemůže dovolit sebemenší klopýtnutí

„Souboj o druhou příčku slibuje ještě velké drama, což je dobře. A tím dnes začnu. Jablonec uhrál s Teplicemi lepší výsledek, než jaký byl jeho celkový výkon v utkání. Teplice vstoupily do zápasu velmi dobře, vytvořily si v první půli po inkasované první brance tři dobré šance. Trefily břevno, ale gól bohužel pro ně nedaly. Jablonec zápas ovládl a Doležal potvrdil to, co jsem o něm už dříve říkal. Výborný útočník s kvalitním zakončením, což potvrdil hattrickem, který není tak často k vidění. Se Schranzem tvoří velice nebezpečnou útočnou dvojici. Slovenský reprezentant se zranil, ale Jablonec má skvělou formu a zápas vysoko vyhrál i bez něho. Je vidět, že v mužstvu panuje velká euforie a jde za druhým místem a kvalifikací Ligy mistrů.

Teplice si ještě víc zkomplikovaly situaci v boji o záchranu, na Brno mají náskok jen čtyř bodů, na Příbram pěti. Tři kola před koncem zdaleka nemají jistotu záchrany. Nakonec může rozhodovat jejich poslední zápas s Příbramí doma.

Šlágrem kola byl souboj Sparty s Ostravou. Upřímně řečeno, Spartě stačil na vítězství jen dobrý výkon, nebyl nijak mimořádný. Baníku se na Letné výsledkově moc nedaří, ale v neděli podal naprosto bezzubý výkon směrem dopředu a s velkými chybami i dozadu. Gól dal vlastně z jediné šance, kterou si vytvořil. Sparta o svém vítězství mohla rozhodnout mnohem dřív, už v první půli si vytvořila několik šancí. Vítězný gól padl po neuvěřitelné chybě, v lize nevídané, ale ani v nižších soutěžích se nestává, aby se srazili dva stopeři.

Dočkal toho perfektně využil a parádně nabídnutou šanci proměnil. Byl i u dalších dvou gólů a ukázal, jak je pro mužstvo důležitý, neřkuli nepostradatelný. Mluvím o něm často, opět to potvrdil, i když nastoupil po zranění a jednom tréninku. Neumím si dost dobře představit, že by Sparta ten zápas bez něj takhle zvládla. Myslím si, že bude prospěšný i reprezentaci a pomůže jí, pokud ho trenér Šilhavý povolá. Jsem přesvědčený, že po vážném zranění Provoda, jehož je obrovská škoda, to kouč nároďáku udělá. Pokud tedy bude Bořek takhle pokračovat.

Lukáš Provod ze Slavie zůstal ležet se zraněným kolenem na trávniku.

Sznapka Petr, ČTK

O Evropu bojuje i Liberec, ale po výborném výkonu se Spartou na Bohemce selhal, i když vím, jak těžké to tam hostující týmy mají. Pro nikoho to v Ďolíčku není jednoduché. Slovan podle mého porážkou téměř ztratil šanci na čtvrté místo. Hlavním důvodem, že z boje o pohárovou Evropu vypadává, jsou jeho nevyrovnané výkony. Pokud o ni chce hrát, nemůže si takový výsledek dovolit. Je to škoda, s trenérem Pavlem Hoftychem se velmi dobře znám, přál jsem mu to, ale s největší pravděpodobností už to nedopadne.

Co jsem řekl o Liberci, platí i o Plzni. Viktorka také trpí nevyrovnanými výkony. Vypadalo to, že už se zvedla, ale tím, co předvedla doma s Příbramí, hodně ztratila. Prohrávala už 0:2, ale zvedla se, měla šance, stálo ji strašné úsilí, aby vyrovnala, a dokonce otočila zápas, a nakonec o tři body přišla, a zbyl jí jeden. V závěru zápasu udělala obrovskou chybu, to je prostě neomluvitelné. Jsem ve fotbale hodně dlouho, vím, že se velké chyby stávají, pár jsem jich také zažil, ale draze se za ně platí. Pokud ještě Plzeň chtěla dohonit bodově Slovácko, pak něco takového se jí stát prostě nesmí. Ztratila v tu chvíli vyhraný zápas.

Okamžitě po utkání byl odvolán trenér Gula, Plzni už asi nic jiného nezbývalo. Angažováním Michala Bílka udělala Viktoria velmi dobrý krok. Michal je u nás trochu nedoceněný trenér. Při neúspěchu reprezentace se na něj svalila obrovská kritika, ale z mého pohledu je to velmi dobrý a pracovitý trenér. Hodně se zabývá taktikou, velmi dobře rozumí tříobráncovému i čtyřobráncovému systému. Jeho práce se mi velmi líbila, v Čechách naposledy trénoval ve Zlíně. Podle mého názoru udělal plzeňský šéf Adolf Šádek velmi dobrý tah. Budu Michalovi držet palce, známe se dlouho, vážím si ho.

Pro Spartu je to vzhledem ke středeční dohrávce horší v tom, že nový trenér přináší do mužstva nový impulz, i když mužstvo ani jeho kvalita se nemění, to samé platilo, když na Letnou přišel Pavel Vrba. Pikantní na tom souboji bude pohled do minulosti. Vrba zažil největší klubové úspěchy s Plzní, Bílek se Spartou... V každém případě musí Sparta vyhrát, jinak z boje o druhé místo může vypadnout. Moc se na ten zápas těším.

Ještě si dovolím jednu poznámku. Někde jsem četl nějakou úvahu, že je vlastně lepší skončit v tabulce třetí, protože je šance jít přímo do skupiny Evropské ligy, zejména pokud Slavia vyhraje i domácí pohár. Z druhého místa bude prý cesta do Ligy mistrů mnohem komplikovanější, a to i v případě vypadnutí pak do Evropské ligy. Považuji to za nesmysl, neumím si představit, že by Jablonec nebo Sparta zvolily tuto variantu a někde něco nečekaně prohrály. Jsem přesvědčený, že se o to druhé místo na dálku poperou. Sparta si ale už nemůže dovolit sebemenší klopýtnutí."