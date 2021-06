Vízek: Holanďani z nás mají už komplex. Holeš byl muž číslo jedna

Zmiňovaní kluci naskočili na turnaji poprvé do základu, absolutně nezklamali a přinesli svěžejší vítr do mužstva. Chleba se lámal zkraje druhé půle, kdy Vaclík chytil sólo Malenovi, což bylo stěžejní. Kdyby se soupeř dostal do vedení, zápas by byl úplně jinačí a pro naši taktiku by to nebylo dobře. Museli bychom hrát trochu dopředu a my nejsme moc útočně laděný mančaft. Ale těžkou situaci jsme přečkali, neinkasovali a následně přišla červená karta pro de Ligta, která rozhodla. Byli jsme po ní psychicky nahoře.

Vyzdvihl bych individualitu Tomáše Holeše. Na hřišti to odmakal, ještě vstřelil nádherný gól a po své akci nahrál na druhý Schickovi. Podal opravdu vynikající výkon a v neděli byl náš muž číslo jedna. Je v transu, výborně brání, je dobře rostlý. Jeden z dalších hráčů, o něhož bude v Evropě zájem. Strašně se mi líbí, není líný zaběhnout dopředu. Příběh má pohádkový, ve Slavii začal hrát, až když odešel Král se Součkem a podívejte, kam míří. Klobouk dolů. Je skromný a přeju mu to.

Rozhodčí Sergej Karasev sleduje monitor a zkoumá situaci, zda má v osmifinále EURO udělit červenou kartu Nizozemci Matthijsi de Ligtovi. Nakonec tak učinil.

Bernadett Szabo, Reuters

Ocenil bych i kolektivní výkon. Báli jsme se holandské ofenzivy, ale my máme fakt dobrou obranu. Pochybovali jsme před odjezdem na EURO o hře stoperů. Udělali sice v osmifinále jeden kiks, ale jinak si oba vedli velmi dobře. Ve vzduchu jsou výborní a k ničemu Holanďany nepustili vyjma té šance Malena, který byl v tahu a šel sám na bránu. Zadáci hrají prim, a ještě to zhušťují kluci v záloze. Souček před stopery všechno sbírá... Proti nám se vážně bude hrát každému blbě.

Tomáš Holeš slaví se svými spoluhráči první gól do sítě Nizozemska v osmifinále ME.

Darko Bandic, Reuters

Z hlediska defenzivy to máme výborné, ale ofenziva tím pádem musí trochu trpět. Schick je tam chudinka sám, ale zápas se mu povedl. Dostal balon, hned dal gól, taky bránil standardky. Myslím, že jsme na hřišti předvedli, na co teď momentálně máme. Já ani nechci, aby tihle kluci pracovali nějak dopředu. To si mohlo dovolit mužstvo Nedvědů, Rosických, Kollerů, Barošů, Šmicerů. Současní hráči vycházejí z toho, co mají silné, a je z toho čtvrtfinále!

Mám zároveň dojem, že Holanďani z nás mají už nějaký komplex. My je opravdu tradičně na mistrovství Evropy porážíme, což je neuvěřitelné. Nizozemci nehráli tentokrát doma, kde jsou gerojové. Celý stadion oranžový, v Amsterdamu se jim to hraje... Ale vyjedou ven a taky žádná sláva, jsou poloviční. Hrozně důležití byli i naši fanoušci, v Budapešti vytvořili úžasnou atmosféru a smekám před nimi!

Takticky jsme na trávníku odvedli výbornou práci a uvidíme, jak dopadneme proti dravci z Dánska, který hraje dobře. Já pořád slyším, že dotáhnu nároďák až do finále, protože já mu furt nevěřím. Už z pověry musím vsadit v sobotu na Dány, aby zase naši vyhráli, protože já to nikdy netrefím. Postup přes Holandsko mě stál tisícovku... (smích) Dánové jsou podle mě v herním pojetí lepší. Dávají góly, hrají dopředu, ale nejsme určitě bez nadějí na vítězství.