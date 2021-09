GLOSA: Plzeň? Spíše Charkov! Díky, Ukrajinci

Jako sportovní novinář pracuje Hynek Preisler přes třináct let let. Začínal v Libereckém deníku, od roku 2008 působil jako redaktor deníku Sport coby zpravodaj v Liberci, od roku 2017 pracuje v liberecké redakci deníku Právo a píše pro nejnavštěvovanější český sportovní web Sport.cz. O sportovním dění nejen informuje, ale rád i sportuje. Osmkrát běžel Jizerskou padesátku, jednou i Vasův běh, a zatím pokaždé doběhl do cíle. Vystudoval FF UK.