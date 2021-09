GLOSA: Když jedničku střídá v indexu nedostatečná. Tohle se (ne)povedlo, Kladeňáci!

Čuměl jsem s otevřenou pusou. Přiznávám. Když se definitivně potvrdilo, a vlastně i předtím v době pouhých náznaků, že by hokejisté Kladna mohli po čas rekonstrukce střechy svého zimáku najít nucený azyl v Chomutově, ani za mák jsem nevěřil, že by na ledě Pirátů mohli najít jakous takous domácí atmosféru. Mýlil jsem se. Fanoušci Rytířů byli v pátek při extraligovém prologu proti Vítkovicím výteční a na jedničku. Bohužel jen 59 minut...

80 kilometrů. Zhruba taková je vzdálenost mezi Kladnem a Chomutovem, kterou ti nejvěrnější příznivci Jágrova klubu musejí podstoupit osmadvacetkrát za sezonu, pokud chtějí vidět všechna „domácí" utkání svých miláčků.

V pátek jich na sever Čech dorazily dva autobusy a další stovky po vlastní ose v autech. Drtivá většina z 2016 přítomných fanoušků v Rocknet Areně byla právě příznivci Kladna. A atmosféru vytvořili takovou, že si skoro nezadala s tou, na jakou jsou Rytíři zvyklí ze svého zimáku na adrese Hokejových legend.

Jel jsem ho tam jenom popostrčit a takhle se to vyvinulo, říká Marek Račuk k bitce s Flickem

Sport.cz

Kotel narvaný k prasknutí, neustálé skandování, takže by vás se zavřenýma očima vůbec nenapadlo, že kapacita stadionu je zaplněna sotva z poloviny.

Vzadu uprostřed Jaromír Jágr z Kladna po druhém inkasovaném gólu v utkání s Vítkovicemi.

Ondřej Hájek, ČTK

Jenže jednička už už vepsaná do indexu je náhle přepsána na nedostatečnou. A to necelé dvě minuty před koncem duelu, kdy vítkovický Robert Flick po potyčkách s Tomášem Plekancem a následné bitce s Markem Račukem mířil do šatny v domnění, že utkání pro něj již skončilo.

Jasně, není úplně vhodné, že hráč soupeře cestou do kabiny musí projít pod kladenským kotlem, který byl v té době rozzuřený doběla. Tolik chmelového moku, kterého dopadlo na jeho hlavu a tělo, by si kanadský útočník nejspíš neužil ani v leckterých pivních lázních.

Kladenský Marek Račuk prověřil brankáře Vítkovic Aleše Stezku.

Ondřej Hájek, ČTK

Dokážu pochopit aktuální rozpoložení myslí kladenských fans, ale tohle už bylo za hranou. A ještě víc scénka bezprostředně po konci duelu, kdy kotel „sprchoval" pivem celý tým Vítkovic, který mířil do útrob stadionu.

O sprostých nadávkách na adresu vítkovického kapitána Romana Poláka, jenž jen prosil přítomné pořadatele o vytvořeni bezpečného průchodu svých spoluhráčů do šatny, ani nemluvě...

Jan Škvor