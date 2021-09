BŘITVA MILANA ANTOŠE: O zaneprázdněném Jágrovi s nadváhou i o Krejčím, který není hokejista, ale hráč

Většina fanoušků sleduje v extralize své kluby, kterým fandí, ale jsou dvě věci, které přesahují soutěž jako takovou a zajímají snad úplně všechny. Je to návrat Davida Krejčího do Olomouce; respektive polemika, jak dobrý je a bude; a pak osoba Jaromíra Jágra, jestli nastoupí a jestli se jeho Kladnu bude po postupu dařit.

Rytíři zažívají nejtěžší sezonu, jakou si mohli představit a složité je pro ně úplně všechno. Nehrají doma, chybí mi u nich ta jejich tradiční hokejovost, vždyť Kladno je pro mě jedním z nej českých klubů, co se výchovy hráčů pro NHL. A teď je tam hned šest Kanaďanů nebo Američanů, kteří by měli pomoct udržet extraligu. Zatím je to z jejich strany hodně špatný a samotného by mě zajímalo, kde získali reference na všechny ty zámořské posily.

Kladno se vždycky ukazovalo jako zlý pes, který dokáže kousnout. Vždycky mělo spoustu silných hokejistů. Jenže nula bodů po třech kolech je start, který si v Kladně nikdo nepředstavoval.

Brankář Kladna Landon Bow během zápasu s Hradcem Králové.

Ondřej Hájek, ČTK

Zastavím se u brankáře Bowa. V prvním zápase s Vítkovicemi dostal laciný gól od modrý čáry. O dva dny později dostane v Budějovicích pět gólů za druhou třetinu a oni ho nevystřídají? Zdá se mi to od trenérů až neuvěřitelný, ho tam nechat. To se prostě nedělá. I když brankář za góly nemůže, tak po takovém přídělu se vyndá, už jen kvůli impulsu pro tým.

Jenže otázka zní: Má vůbec Kladno druhého brankáře, kterého může poslat do hry? Nebo je to tak, že to zvládne jen Bow a Stahl s dalšími gólmany prostě takovou kvalitu nemají? Pokud je to takhle, je to pro Kladno ta nejhorší zpráva. Ukazuje se, že Rytíři s těmi nejlepšími zatím nemůžou hrát, což se ale může změnit.

A ze všech Kladeňáků to musí být nejsložitější období pro Jardu Jágra. Jedním zadkem sedí na spoustě židlích a nemůže se soustředit jen na jednu věc. Žádný starší hráč si to nechce připustit a nepřipustí si to, ale když jste v takovém věku, a ještě máte nadváhu, která není herní, regenerace trvá daleko déle.

Tak to prostě je. Když narazí do mantinelu pětadvacetiletý kluk, je za týden v pohodě. Ale u padesátiletého chlapa se 120 kily je ten náraz úplně jiný. Pro Jardu to musí být hrozně těžké a podle mě ho musí hrozně zaneprázdňovat už jen to, že vedle hraní řeší i věci okolo klubu. Začínám mít pocit, že všechno řídí sám, což musí být strašně vyčerpávající.

Krejčí? On prostě je dobrej!

Před startem extraligy a návratem Davida Krejčího se strhla diskuze, jestli je opravdu tak dobrej. Myslím, že teď tahle polemika vzala za své. On prostě je dobrej! V hokejovém prostředí říkáme, že ten, kdo má hokejku, výstroj a hraje na ledové ploše, je hokejista. Když je ale někdo hráč, má k tomu všemu ještě něco navíc, co není vidět. Něco, čím se od hokejistů odliší.

David Krejčí z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

A přesně tohle Krejčí má. Vezměte si jeho čtvrtý gól v úterý proti Plzni, kterým vyhnal Furcha z branky. Podívejte se na jeho rychlost zakončení. To se na našich ledových plochách nejde naučit. Musíš být pod tlakem času, protihráčů. On dokáže využít jakýkoliv moment a ukazuje, že je světový hráč. Všem dokazuje, že jeden hráč dokáže tak radikálně ovlivnit výkon celého mužstva.

🎥 David Krejčí i ve svém druhém zápase bavil olomoucké tribuny a zapsal tři body (2+1)! 💪🏻 Nejprve zakončil rychlou souhru s Janem Káňou, poté se v přesilovce parádně trefil pod břevno 🎩 #TELH #OLOvPLZ pic.twitter.com/zyHAB958sj — Tipsport extraliga (@telhcz) September 15, 2021

Pokud budou Hanáci stoupat pomalu a nedostanou se na vlnu, kdy vystřelí do vzduchu, kluci přestanou trénovat a naopak budou mít hlavy v oblacích, je Krejčí schopen úplně v klidu dostat Olomouc někam mezi čtvrté až osmé místo. Jestli to bude ještě výš, záleží na tom, jak zareagují ostatní mužstva. Hráči a trenéři top týmů nejsou hlupáci a během chvíle přečtou, co je potřeba na Krejčího hrát. Postupem času se na Davida budou daleko víc chystat. I u Krejčího přijdou hluché zápasy, ale celkově mám za to, že je schopen dostat Olomouc nahoru. Jsem přesvědčený, že fanoušci se na něj budou chodit koukat, ať už přijede na kterýkoliv zimák.