GLOSA: Kterak „Polský Židi“ zničili hokej jako řemen

Čekal bych, že po dlouhých 350 dnech, kdy mohli na domácí utkání hokejové Sparty zamířit do O2 areny i fanoušci, si šlágr čtvrtého kola extraligy proti Třinci užijí. Zvlášť když se hrál hokej jako řemen, který nabídl 11 gólů, řadu krásných akcí i nespočet šarvátek. Přesto dojem z utkání, které svou kvalitou patřilo do play off, kazí nechutné výlevy některých sparťanských pseudofanoušků, kvůli kterým se nebude mluvit o úchvatném představení na ledě, ale o hnusu v hledišti.